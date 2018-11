Amenaza Trump con cerrar el gobierno

Washington, D.C.

El presidente estadunidense Donald Trump advirtió ayer que podría haber un cierre del gobierno federal el próximo mes, al sugerir que podría detener las negociaciones del presupuesto, si no se proporciona más dinero para su plan de construir un muro en la frontera con México.

"Ciertamente podría –pasar un cierre del gobierno- y se tratará de la seguridad fronteriza de la que forma parte el muro", dijo Trump en una rueda de prensa en su residencia de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, donde pasa el Día de Acción de Gracias.

El mandatario aludió así a la oposición demócrata en el Congreso para lograr la aprobación de políticas de mano dura en el tema de migración.

El mandatario busca que la oposición apruebe la construcción de un muro fronterizo con México y otras medidas de restricción de la inmigración legal e irregular.

Trump dijo también que autorizó a militares instalados en la frontera con México a utilizar la fuerza letal si fuera necesario para contener la caravana de inmigrantes que se dirige a Estados Unidos.

"Si tienen que hacerlo van a usar una fuerza letal. He dado el visto bueno, espero que no tengan que hacerlo", señaló.

El mandatario advirtió además que Estados Unidos podría cerrar toda la frontera con México por un período de tiempo "si descubrimos que llega a un nivel en el que vamos a perder el control o nuestra gente comenzará a salir lastimada".

COMPARA CARAVANA CON LA LUCHA ANTITALIBáN

Donald Trump, comparó ayer la lucha en Afganistán contra el Talibán y el grupo yihadista Estado Islámico (EI), con sus esfuerzos para contener a la caravana de migrantes centroamericanos que empezaron a llegar a la frontera sur del país.

Durante una conversación telefónica con líderes militares con motivo del Día de Acción de Gracias, Trump recibió un reporte actualizado del comandante aéreo, general David Lyons, sobre el estado de la lucha contra los talibanes y miembros del EI en Afganistán.

"Manténgalos lejos de nuestras costas. Por eso estamos haciendo fronteras fuertes, usted seguramente ha visto en las noticias lo que pasa en la frontera sur (...) grandes contingentes y en muchos casos no sabemos quiénes son y en muchos casos son malas personas, malas personas", dijo Trump desde West Palm Beach.

"No vamos a dejar entrar a nadie, esencialmente (...) ustedes están haciéndolo allá, nosotros estamos haciéndolo aquí. Tenemos a su gente en la frontera, militares en la frontera por primera vez (...) Nunca ha habido una Presidencia como ésta, tenemos una frontera poderosa ahora", enfatizó.

Expone plan, llamado 'Quédense en México'

ADVERTENCIA. A los migrantes centroamericanos concentrados en la frontera tijuanense, el presidente Donald Trump les somete al plan llamado 'Quédense en México'.

Inmigrantes centroamericanos que soliciten asilo en un punto de cruce en la frontera sur de Estados Unidos, tendrán que esperar en algunos casos en México mientras se procesan sus casos, de acuerdo con un plan de la administración del presidente Donald Trump.

Funcionarios estadunidenses citados por el diario The Washington post indicaron que aquellos solicitantes de asilo que no pueda establecer un miedo razonable de persecución, no se les permitirá entrar a Estados Unidos y serán rechazados en la frontera.

"El plan, llamado 'Quédense en México', representa un rompimiento mayor con los procedimientos de inspección vigentes, que generalmente permiten permanecer en Estados Unidos y evitar la deportación a aquellos que establecen un miedo de regresar a sus países de origen", afirmó el diario.

Hasta el momento los solicitantes de asilo pueden permanecer en Estados Unidos hasta que se realice una audiencia con un juez migratorio. El sistema actual, bautizado con el nombre de "Detención y Liberación", ha sido criticado de manera regular por el presidente Trump.

La existencia del plan fue revelada en respuesta a las caravanas de migrantes centroamericanos que empezaron a llegar a la frontera entre Estados Unidos y México.

La garita de San Ysidro, una de las más transitadas del mundo, en la frontera entre Tijuana y San Diego, fue cerrada temporalmente en días pasados ante reportes de una inminente irrupción de cientos de migrantes. A raíz de ello se instalaron medidas de refuerzo como alambre de púas.