Amenaza SNTSA con tomar la SST

Cd. Victoria, Tam.- Representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) amenazaron con la toma de oficinas de la Secretaría de Salud de Tamaulipas en caso de que continúe la política de ´oídos sordos´ hacia las demandas de la Sección 51, entre las que se encuentran el pago de vales y viático vencidos, así como la liberación de 585 plazas congeladas.

"Nos informan que el personal anda de vacaciones, Nader anda de vacaciones, la de Recursos Humanos anda de vacaciones... al parecer la secretaria y los funcionarios de alto rango andan de vacaciones; en una opinión muy personal me parece que no son tiempos para vacacionar cuando tenemos una pandemia enfrente", señaló el secretario general seccional, Adolfo Sierra Medina, "si para el viernes no tenemos una respuesta, vamos a tomar medidas más enérgicas, y vamos a hacer de lado el diálogo porque para poder dialogar, hacer un planteamiento y de tener buena voluntad ya se hubiera realizado".

El dirigente sindical acusó al subsecretario Alejandro García Barrientos de haber terminado con la comisión de un grupo de trabajadores sindicalizados del Hospital General ´Dr. Rodolfo Torre Cantú en el municipio de Altamira, y ser enviados al municipio de Aldama; del mismo modo, señaló a la titular de la dependencia estatal, Gloria de Jesús Molina Gamboa, de haber ordenado la reintegración del personal con enfermedades como diabetes e hipertensión a sus puestos de trabajo, esto a pesar del riesgo que existe por la contingencia sanitaria del Covid-19.

"El trabajo ya rebasó a Enrique Nader (Nemer), no puede descongelar 585 plazas que tenemos en Tamaulipas, pero sí tiene la ´facultad´ de poner a trabajar a todos los diabéticos y los hipertensos, todo mundo sabemos que ese grupo de compañeros son los más vulnerables", aseveró, "culpamos a la secretaria de Salud por los sucesos que se den por la incorporación de los trabajadores diabéticos, hipertensos, o que puedan caer en esta pandemia".

Finalmente hizo un llamado al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca para que ponga atención en el asunto, "estamos incluyendo en uno de los puntos a tratar la Seguridad Social para todos los trabajadores eventuales que tenemos en Tamaulipas, son trabajadores que carecen de un salario digno, precarios, son trabajadores que no les han dado el derecho a la Seguridad Social, a las prestaciones que tiene el ISSSTE".