Amenaza sequía la agricultura

Río Bravo.

Líderes agrícolas de la localidad, narran el desastre que se avecina debido a la sequía que azota este 2020 al norte de Tamaulipas, en donde la totalidad del ciclo agrícola, podría siniestrarse, no obstante las pasadas lluvias y la tentativa apertura de la presa La Boquilla en Chihuahua.

Felipe Vega Ávila, dirigente agrícola, dijo que actualmente se tienen sembradas más de 220 mil hectáreas de granos básicos en el medio y bajo río Bravo, que no disponen de agua para riego, dado que los volúmenes con los que se abastecen están siendo ilegalmente retenidos en las presas del alto río Bravo; los volúmenes a los que nos referimos son excedentes de aguas almacenadas en las presas que para nada afecta el suministro de los derechos legales de los agricultores del alto río Bravo.

Actualmente los daños a estas superficies ya superan los 600 millones de pesos, afectando a decenas de miles de familias de pequeños productores que viven de la siembra de granos; de no permitir escurrir los exudantes retenidos en los próximos días, existe el riesgo de siniestro total en cerca de 100 mil hectáreas lo que adicionalmente pone en riesgo la perdida del patrimonio de los citados productores; los daños directos pueden superar varios miles de millones de pesos, independientemente que en forma indirecta se verá afectada la economía regional en su conjunto.

La situación es sumamente apremiante, dado que los volúmenes de agua se requieren que estén disponibles a mas tardar en los próximos 20 días y día con día las pérdidas se acumulan.

Vega Ávila, agregó que por si no fuera suficiente, 500 mil hectáreas de la zona de temporal, también están en riesgo debido a que las lluvias no han sido suficientes, además de que ese sector, no cuenta con sistema de riego.

Las siguientes horas son cruciales, sobre todo para el Distrito de Riego 025, en donde se espera la apertura de La Boquilla, para liberar sus excedentes al río Bravo, y así, lograr salvar el ciclo agrícola otoño-invierno.