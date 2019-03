Amenaza sarampión con regresar

Por supuesto que hay riesgo por el Sarampión si no estás vacunado, las vacunas lo que hacen no es que no te dé Sarampión sino que si te da, te dé en una forma leve para que sea un poco más simple . Gloria Molina Gamboa, secretaria de Salud de Tamaulipas

Cd. Victoria, Tam.- Desde 1997 no se registran casos autóctonos deen el país sin embargo el año pasado se registraron tres casos en la Ciudad de México y este 2019 uno más en el estado de Nuevo León, todos importados del extranjero, lo cual representa un riesgo para que esta enfermedad regrese a Tamaulipas.

"No es una alarma ni quiero asustar a la gente pero hay mucho riesgo de que reingrese el Sarampión al país, tenemos casos importados, el último está aquí en Nuevo León, es una paciente de 54 años que fue a Alemania y que ahí se contagió", informó la titular de la Secretaría de Salud de Tamaulipas, Gloria de Jesús Molina Gamboa, "es importante que los niños de un año y los niños de seis refuercen contra la Triple Viral".

La doctora Molina Gamboa recordó que este año la campaña de vacunación tiene como objetivo central la Poliomielitis, sin embargo comentó que desde hace casi seis meses se viene reforzando la promoción de la vacuna Triple Viral (Sarampión, Rubeola y Parotiditis) para prevenir contagios autóctonos, así como que los menores se encuentren protegidos contra esta enfermedad.

"Por supuesto que hay riesgo por el Sarampión si no estás vacunado, las vacunas lo que hacen no es que no te dé Sarampión sino que si te da, te dé en una forma leve para que sea un poco más simple", el riesgo de no vacunarse es que afecta a la llamada Inmunidad de Rebaño, es decir, si un niño es portador del virus es más fácil que contagie a otros niños si la mayoría no cuenta con los anticuerpos en su organismo.

Desde el año de 1998 existe un movimiento anti vacunas originado por el doctor Andrew Wakefield cuanto presentó un estudio donde relacionaba al Autismo con la vacuna Triple Viral, dicho estudio fue refutado por la comunidad médica internacional siendo expulsado del registro médico por comportamiento antiético, mala conducta y falta de honradez, no obstante esto dio pie a un movimiento que ha ido creciendo en los últimos años.