Amenaza revelar secretos

"Todas las madres que somos independientes nos van a reclamar algo, pero eso se lava en casa". Alejandra Guzmán, cantante.

Ciudad de México.

Frida Sofía continuó con la disputa contra Alejandra Guzmán al publicar en sus historias de Instagram conversaciones pasadas que tuvo con ella y responder un mensaje que se le dirigió desde la cuenta de su agencia de representación de la cantante.

SIN RUMORES

La hija de Silvia Pinal contestó por primera vez a las publicaciones de Frida Sofía a través del Instagram de la agencia BCIRE México con un mensaje en el que la invitó a ponerse en contacto con ella para charlar sus problemas.

"Creo que es tiempito de que los 'rumores' se acaben. Feliz de sentarme cara a cara ante todo el mundo y 'hablar' con @laguzmanmx y sus mantenidos (ex novios míos)", escribió la influencer.

"¡¿Quieren fama?! ¡Chingón! Yo me comunico con @laguzmanmx por aquí, porque desde el año pasado la señora ha estado 'súper trabajadora para mantenerme', y ustedes desde ahora en adelante tienen acceso a tooodo".

EXHIBE CHAT

En el supuesto chat, fechado en noviembre de 2015, que la también modelo publicó, le comentó a "La Guzmán" su molestia de que hubiera hecho una inversión con uno de sus ex novios, cuyo nombre tachó, y de que haya realizado un viaje con él.

"Me duele mucho el simple hecho de que hayas invertido con él justo después de que terminamos. Y pues al final no pensé que serías capaz de irte al barco con él", se lee en el mensaje.

"Si me quieres y si te pones en mis zapatos un segundo, te pido que recapacites. Que saques el dinero y lo inviertas con alguien que no sea mi ex novio. Es sólo dinero. Ojalá y lo entiendas. Te amo".

La intérprete de "Hacer el Amor con Otro" presuntamente le contestó que la relación que sostenía con la ex pareja de Frida Sofía sólo era un asunto de negocios.

LE DUELE Y LA OFENDE

"Me duele ver cómo piensas que yo tengo algún interés aparte de mi dinero invertido, el cual algún día también te puedo dejar si algún día te dejo. Ya tuviste antes la misma actitud y me da pena. Tomaste ayer, y cada vez que lo haces, me ofendes", se lee en el texto.

"Te pido una disculpa por empujarte pero soy tu madre y no puedo permitir lo que estás haciendo conmigo, yo me doy a respetar y si tú no lo haces... Ya eres una mujer casada, y deberías de ver que sólo me he tratado de acercar con todo el amor como para que compitas como mujer con tu propia madre".

CONTESTA "LA GUZMÁN"

En una entrevista con el programa Suela la Sopa, Guzmán se pronunció respecto a las publicaciones de su hija, alegando que le ha dado todo lo que ha podido, lo cual ha sido fruto de su trabajo, y que no se ha comunicado con ella porque la tiene bloqueada.

"Ella ya tiene 27 años. Lo que yo hice y mi responsabilidad como madre llegó a un punto y ya pasó de ese punto. Yo le reclamé hace muchos años a mi madre lo mismo, porque yo también viví una soledad. Fue porque (Silvia Pinal) trabajaba", dijo.