Amenaza nivel de presa en Sonora

Ciudad de México.

Tres municipios de Sonora se encuentran en alerta debido al incremento del nivel de agua en la presa La Angostura, ubicada sobre el cauce del Río Bavispe, tras las lluvias de los últimos días.

Las autoridades llamaron a extremar precauciones a la población que vive en los márgenes del río en los municipios de Huasabas, Granados y Villa de Hidalgo, pues se amplió el cauce habitual del agua.

La Unidad Estatal de Protección Civil de Sonora informó que las descargas continúan estabilizadas.

"Se ha realizado una revisión estructural del vertedor de la presa La Angostura y se encuentra operando en condiciones óptimas", afirmó.

"Se solicita extremar precaución y alejarse de los márgenes del río en comunidades de Huasabas, Granados y Villa Hidalgo".

A su vez, la Coordinación Nacional de Protección Civil informó que personal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de Protección Civil del Estado realiza un sobrevuelo en la presa.

Lo anterior para monitorear su nivel y establecer, si es necesario, medidas de preparación y mitigación para salvaguardar la vida de la población que se encuentra aguas abajo.

Mediante un video en redes sociales, la Gobernadora Claudia Pavlovich pidió a la población ribereña de los tres municipios desalojar sus casas.

"Estamos pidiendo a las familias que viven al lado del río que desalojen sus casa habilitación mientras todo esto pasa", dijo.

"Les pido que seamos prudentes, no significa que no salgan a ningún lado, significa que sean prudentes y prudencia es no tratar de atravesar los ríos".

La Mandataria llamó al resto de los habitantes de Sonora a evitar transitar por las carreteras y mantenerse resguardados.