Amenaza Donald Trump con cortar ayuda a California por incendios

Washington.





Al menos nueve personas han muerto y 35 están desaparecidas a causa de los incendios forestales que asolan el estado de California y que han obligado a desalojar a más de 200 mil habitantes y la declaratoria de emergencia en Malibú, Ventura y Los Ángeles.

Trump, quien realiza una visita a París para celebrar el centenario del fin de la Primera Guerra Mundial, sostuvo que no existe razón para la existencia de "incendios forestales masivos, letales y costosos" en California salvo que exista un mal manejo de los bosques.

"Miles de millones de dólares son entregados cada año, a pesar de ello hay tantas vidas perdidas, todo por un mal manejo negligente de los bosques. Arréglenlo ahora o no habrá más pagos federales", escribió en su cuenta de Twitter.

There is no reason for these massive, deadly and costly forest fires in California except that forest management is so poor. Billions of dollars are given each year, with so many lives lost, all because of gross mismanagement of the forests. Remedy now, or no more Fed payments! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 de noviembre de 2018

El viernes, el gobernador interino de California, Gavin Newsom, declaró el estado de emergencia en los condados de Los Ángeles y Ventura debido a los fuertes incendios forestales que se registran en la región.

Newsom emitió la proclama de emergencia ante la peligrosidad de los incendios en Hill y Woolsey, que han destruido viviendas, amenazado infraestructura crítica y provocado la evacuación de residentes.

La ciudad de Malibú es conocida por ser el lugar de residencia de varios famosos. Lady Gaga, Kim Kardashian y Guillermo del Toro, entre otros, han tenido que dejar sus hogares.

En su cuenta de Twitter, Lady Gaga expresó simpatía por los bomberos forestales y se solidarizó con todas las personas que como ella podrían perder su vivienda.

"Gracias a los bomberos, a la policía, a los rescatistas y trabajadores de emergencias por hacer más de lo que tenían que hacer para ayudarnos. Son unos verdaderos héroes", escribió a sus casi 80 millones de seguidores.

Thank you to the fire fighters, police, first and emergency responders for doing above and beyond everything you can do to help us. You are true heroes. #CaliforniaFire — Lady Gaga (@ladygaga) 10 de noviembre de 2018

La actriz Cher, quien ha vivido en al área de Malibú desde 1972, compartió su angustia por la posible pérdida de su residencia.

"Estoy preocupada por mi casa, pero no hay nada que pueda hacer (...) el incendio está cerca (...) estoy orando por todos aquellos en la ruta de incendios, he visto de la destrucción del fuego en toda mi vida", escribió.

I´m worried about my house??, but there is nothing I can do.

Friends houses have burned????

I can´t bear the thought of there being no Malibu I´ve had a house in Malibu since 1972?? — Cher (@cher) 9 de noviembre de 2018

Hasta el momento el incendio ha destruido más de 150 residencias y provocado le evacuación más de un cuarto de millón de residentes del sur de California.