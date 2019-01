Amenaza de fractura a Movimiento Ciudadano

Si ellos hubieran hecho algún buen acuerdo con los diferentes liderazgos que estamos en contra de la Comisión Operativa Estatal provisional que encabeza Gustavo Cárdenas le hubiera ido mejor a Movimiento Ciudadano . Orlando Guillén Gutiérrez, aspirante a candidato por el Distrito XV

Cd. Victoria, Tam.- La únicalocal con la que cuenta el parrtido Movimiento Ciudadano en el Congreso local podría estar en peligro en caso que ladel 20 de marzo imponga candidatos en los 22 distritos de Tamaulipas, consideró el exregidor victorense por ese partido, Blas Jorge Orlando Guillén Gutiérrez.

"La representación que tiene Movimiento Ciudadano en el Congreso nada más la conocemos pocos porque mucha gente no sabe que Movimiento Ciudadano tiene una diputada en el Congreso local", recordó que el pasado 12 y 13 de enero se llevó a cabo el registro del proceso para la selección de los candidatos a diputados locales, de los 22 distritos únicamente se inscribieron 18 aspirantes en distritos de Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso, Altamira y Ciudad Madero.

Por su parte Guillén Gutiérrez insistió en que participará en busca de la candidatura de Movimiento Ciudadano a diputado por el Distrito XV, "yo no ocupo ser precandidato, no ocupo hacer una precampaña, yo estoy seguro de lo que he hecho y del trabajo que hemos realizado por Movimiento Ciudadano aquí en Ciudad Victoria".

Recordó que actualmente un grupo de liderazgos encabezados por el alcalde de Aldama, Jorge Luis González Rosales, se encuentra confrontado con la dirigencia local por la Comisión Operativa Estatal, agregó que esta situación repercutió en la votación obtenida en el proceso electoral pasado en el que se participó como parte de ´Tamaulipas al Frente´ con los partidos Acción Nacional y De la Revolución Democrática.

"Si ellos hubieran hecho algún buen acuerdo con los diferentes liderazgos que estamos en contra de la Comisión Operativa Estatal provisional que encabeza Gustavo Cárdenas le hubiera ido mejor a Movimiento Ciudadano, trabajamos con el Frente y apoyando al PAN", particularmente destacó, "la votación de un servidor fue votación para el PAN".