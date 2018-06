Amenaza con un cuchillo a vecino

Por insultar y amenazar con un cuchillo a un vecino, un hombre fue detenido por elementos de la Policía Estatal.

Los hechos se registraron a las 12:30 horas de ayer en las calles Aguascalientes y Victoria, de la colonia Rodríguez.

El agresor fue identificado como Rogelio Antonio, de 33 años, con domicilio en la colonia Rodríguez.

Las autoridades estatales informaron que recibieron un reporte y al llegar al lugar detuvieron a Rogelio quien fue llevado a la delegación de Seguridad Pública.

Ante el Juzgado Calificador fue expuesto el caso, un cuchillo presentado como evidencia y acudieron familiares del afectado para solicitar castigo contra el detenido.

Debido a que no había flagrancia en la detención del agresor, (no fue arrestado al momento de cometer el delito), los policías no pudieron turnarlo ante las autoridades ministeriales por lo que el juez de turno sólo le aplicó un arresto de 36 horas.

Los afectados dijeron que iba a presentarse ante la Unidad General de Investigaciones a levantar una denuncia contra el detenido ya que temen a que cumpla sus amenazas.