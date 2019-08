Amenaza Brasil con abandonar Mercosur si Argentina pide cerrar economía

Brasilia.- Brasil abandonará el Mercado Común del Sur (Mercosur) si un nuevo gobierno de Argentina se opone a la apertura del bloque económico, advirtió el ministro brasileño de Economía, Paulo Guedes.

El Mercosur es un vehículo para abrir la economía, pero si la fórmula presidencial integrada por el exjefe de Gabinete, Alberto Fernández, y la exmandataria Cristina Fernández asume el gobierno y "quiere cerrar la economía, nosotros nos salimos (...) Vamos a abrir la economía de cualquier forma", apuntó.

El gobierno del presidente Jair Bolsonaro tiene "mayor química" con el actual mandatario argentino Mauricio Macri, aseveró Guedes.

Las declaraciones del funcionario brasileño fueron en alusión al triunfo de la fómula presidencial Frente de Todos, que obtuvo el 41 por ciento de los votos en las elecciones primarias de Argentina realizadas el domingo pasado.

Durante un evento realizado por Banco Santander en Sao Paulo, Guedes aseveró que su país "no necesita que Argentina crezca, incluso si el mundo se acaba, Brasil saldrá del agujero".

"No le temo al balance de Argentina ni a esta lucha comercial. No tengo miedo de ser tragado por dinámica internacional. No nos hundiremos si estamos haciendo lo correcto", dijo el ministro de Economía sobre la disputa comercial entre Estados Unidos y China, de acuerdo con el diario local Folha de Sao Paulo.

El presidente Bolsonaro, quien apoya la reelección de Macri, señaló la víspera que Argentina se encontraba sumergida en el caos "Argentina comenzó a transitar el rumbo de Venezuela, porque en las elecciones primarias delincuentes de izquierda comenzaron a volver al poder".

Argentina es el tercer socio comercial más grande de Brasil y la crisis económica en ese país ha afectado las exportaciones brasileñas.

Ambas naciones integran desde 1991, junto con Uruguay y Paraguay, el Mercosur, un proceso de integración regional.