Amenaza Barbosa con auditar a Moreno Valle y su esposa

Puebla, Pue.

Miguel Barbosa Huerta, el candidato ganador de la gubernatura de Puebla con la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT y Verde), adelanta que el fallecimiento de Rafael Moreno Valle y su esposa, Martha Érika Alonso, no evitará que se revisen sus administraciones.

En entrevista con El Universal desde el hotel que fue su centro de operaciones, Barbosa Huerta dijo que esto no es una revancha, sino el cumplimiento de la ley y una obligación que ejerce la autoridad. El morenista, quien tomará protesta el próximo 1 de agosto, dice que está contento, satisfecho y comprometido con el resultado de las elecciones y se lo dedica al Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aún no le habla para felicitarlo, pues esperará los resultados oficiales.

Señala que, pese a la baja participación ciudadana, su triunfo es legítimo pues la ventaja que tiene sobre sus contendientes es "muy amplia" y "su triunfo es indiscutible".

Rechaza que al nombrar a su gabinete se dé un pago de cuotas a los partidos y sectores que lo apoyaron. Adelanta que no vivirá en Casa Puebla, la cual se convertirá en la sede del Instituto de los Pueblos Originarios y el Instituto para la Discapacidad.

"¡Estoy bien!", responde al ser cuestionado sobre si la diabetes no será un impedimento para gobernar.

*¿Desafortunadamente murieron Rafael Moreno Valle y su esposa, eso impedirá que revise las cuentas de las anteriores administraciones?

—No, no, no, no. Yo revisaré el ejercicio de gobierno de las anteriores administraciones y si encuentro que hubo manejo legal no habrá ninguna responsabilidad, [pero] si la hay, habrá fincamiento de responsabilidades. El fallecimiento lamentable de Martha Érika Alonso y de Rafael Moreno Valle no exime que se conozca mucho de lo que ocurrió, y que si hoy hay responsables, a los que hayan cometido cuestiones con conductas ilegales, les pueda fincar responsabilidades.

*¿Pero no sería un revanchismo?

—No, por favor, el cumplimiento de la ley no es revanchismo, el cumplimiento de la ley es una obligación de quien ejerce la autoridad.

¿Este triunfo es de Miguel Barbosa o se lo debe a AMLO?

—Este triunfo es multifactorial. Sin duda que el triunfo, aparte de dedicárselo a Andrés Manuel... Andrés Manuel es parte de un escenario nacional, pero claro que aquí en Puebla hay muchos responsables de ese triunfo.