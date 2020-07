Ambulantes también planean descansar...

El Mañana / Staff.- Aquellos vendedores ambulantes que suelen colocarse en los cruceros de esta frontera tampoco trabajarán este fin de semana, a fin de evitar llamados de atención de las autoridades o conflictos.

Gonzalo Hernández, quien comercializa aguas frescas y botanas sobre la calle Herón Ramírez, explicó: "Nos han dicho las autoridades que no podemos estar en la calle los fines de semana para evitar que la gente salga, tenemos que hacer caso aunque si es muy complicado porque las ventas están bajas, y el gasto es el mismo".

Las instrucciones de la secretaria de salud es que durante los fines de semana no abran los supermercados ni las tiendas de conveniencia y que tampoco se brinde servicio de transporte público, tal y como ocurrió durante el 4 y 5 de julio.

Al registrarse baja afluencia de ciudadanos durante este periodo, los ambulantes, insisten: "Salimos porque tenemos mucha necesidad, vivimos al día, no tenemos un sueldo fijo, pero el fin pasado que estuvimos aquí no vendimos nada, sabemos que no habrá gente a quien venderle", agregó Hernández.

...PERO HAY NECESIDAD

Aunque no todos podrán darse el lujo de descansar, ya que pese a que en los decretos del Periódico Oficial del Estado, se indica que el ambulante, así como los tianguis o puestos semifijos están prohibidos, la necesidad de llevar comida a casa o dinero para pagar las cuentas es mayor.

"Yo voy a hacer la lucha, todo el servicio es para llevar, no habrá nada para comer aquí en el puesto, no tenemos otra opción, que bueno que algunos si pueden quedarse en su casa, pero en mi caso tendré que esforzarse más", declaró Diego, vendedor de la avenid Tiburcio Garza Zamora.

Por su parte, autoridades municipales mantienen activos los recorridos con personal de tránsito y vialidad para invitar a los ambulantes a quedarse en casa.