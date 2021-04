Ambulantes sin ventas

Cd. Victoria, Tam.- El período vacacional de Semana Mayor 2021 arrojó una disminución en las ventas del comercio informal en la zona centro de Victoria de hasta el treinta por ciento, esto debido a la crisis económica que se vive por la pandemia de la Covid-19 y a que la mayoría de los victorenses prefirió ahorrar en dicho lapso.

"Desgraciadamente a nosotros no nos va tan bien como en otras partes porque aquí no tenemos zonas turísticas entonces la gente no viene a vacacionar, sino al contrario se van, la ciudad se queda sola y las ventas nos quedan muy flojas", reveló el representante de la Unión de Vendedores de la Zona Centro, Paulino Cortez, "esperemos en esta quincena que viene nos recuperemos para que se vuelva un poco la normalidad y estamos echándole muchas ganas trabajando ahí".