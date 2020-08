Ambulantes operan sin control en la periferia

Ante la pandemia provocada por el Covid-19, se ha incrementado el comercio informal pero en la periferia de la ciudad, en las colonias apartadas, donde no hay operativos ni verificaciones de las autoridades responsables.

La zona centro siempre ha estado más vigilada, con operativos con visitas de personal de la Coepris, por lo que se ha orillado a cierres de comercios formales y también de los informales, aunque en estos momentos están en fase I y activos.

Roberto Cruz Hernández, secretario de la Federación de Cámaras de Comercio en Tamaulipas, comentó que esta situación está desde que inició la pandemia, a unos los obligaron a cerrar en la zona centro, pero en la periferia hay negocios abiertos de todo tipo y comercio informal.

"Lamentablemente se puede observar en colonias que están operando sin protocolos, ya que el comercio informal es el que menos medidas está tomando para acatar las disposiciones sanitarias, se trata de que todos cooperemos", dijo.

Hay de todo...

En las colonias de la periferia se ha visto un incremento de ambulantes, vendedores de pan, raspas, eloteros, venta de diversos artículos de diversión, jugo, aguas frescas o en su caso fruta, además de venta de ropa usada y más.

En los primeros tres meses estuvieron cerrados todos tanto informales e informales, y es fecha de que aún no pueden regresar los vendedores ambulantes, aunque en la calle peatonal ya venden antojitos, aguas frescas y elotes, pero no al 100 por ciento.

"El problema que es alrededor de la plaza no nos dejan a trabajar los compañeros, lo único que quieren es trabajar con las medidas sanitaria, con todo, que se permita que ellos trabajan, aquí alrededor de la plaza hay uno por esquina, que son reubicados de la calle hidalgo, pero no han podido trabajar", dijo un vendedor señalando que no todos han podido regresar a trabajar en el primer cuadro de la ciudad.