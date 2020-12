Ambulantes esperan llegada de Santa Clós

Cd. Victoria, Tam.

Los días previos a la Navidad -y para fin de año- se espera hasta un incremento del 30 por ciento en ventas para los vendedores en puestos fijos y semifijos de la zona centro de Victoria, a pesar de esto, el mes de diciembre registra un cincuenta por ciento menos en ventas que en el mismo período, pero del 2019.

"Tenemos un incremento de alrededor de un 20 ó 30 por ciento del mes pasado -noviembre- pero no se compara con el año pasado... en esta última semana esperemos cerrar con un incremento de perdido con un 20 o un 30 por ciento para llegar al 70 u 80 por ciento de las ventas del año pasado", informó Paulino Cortez, dirigente de vendedores ambulantes de la zona centro de esta capital.

Apuntó que alrededor de 24 comerciantes del primer cuadro de esta localidad han tenido que cerrar momentáneamente sus negocios debido a la pandemia por la COVID-19 ya que padecen de hipertensión o diabetes, así como porque no cuentan con recursos para surtir sus puestos; recordó que en el transcurso del año, ochenta comerciantes recibieron apoyos de más de tres mil pesos de parte de Inversión Tamaulipas, lo cual les permitió seguir trabajando tras los meses de confinamiento por esa enfermedad.

"Hay mucho desempleo, mucha marginación de las empresas de ahora la pandemia, no podían aguantar estar pagando sin trabajar, sin producir y sin recibir y mucha gente se desocupó", esto originó que muchos trabajadores optaran por el autoempleo, "eso fue lo que causó el incremento de vendedores, pero eso ha hecho que se incremente sobre todo en los tianguis, en la zona centro no porque no estamos permitiendo -ni nosotros- ni la autoridad municipal que se incrementen los puestos".

Por otro lado, recordó que entre el veinte de octubre y este sábado se repartieron más de veinte mil cubrebocas como parte de la campaña de concientización por parte de los vendedores ambulantes de la calle Hidalgo, pero aclaró que hasta final de año se continuarán entregando cubrebocas y gel antibacterial a quienes lo soliciten en los 94 puestos ubicados sobre dicha calle comercial.