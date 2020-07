Ambulantes burlan cierre obligatorio por coronavirus

Cd. Victoria, Tam.- La Oficina de Inspección Fiscal del Ayuntamiento local detectó a comerciantes en puestos fijos y semifijos del primer cuadro de la ciudad los cuales continúan trabajando a pesar de la prohibición a toda actividad no esencial por el peligro de contagio del COVID-19 entre la población, sin embargo, hasta el momento no ha sido sancionado o amonestado algún comerciante en particular.

"En el primer cuadro de la ciudad están inquietos porque hay gente muy renuente que prácticamente ha trabajado todos los días... no permanentes porque nosotros estamos seguido pasando con ellos, checando, supervisando, los inspectores están trabajando al cien por ciento, pero como quiera nos retiramos y se vuelven a instalar", aseveró el jefe de la Oficina de Inspección Fiscal, Jaime Cruz Espinosa.

Especificó que esto sucede principalmente en la Zona Centro ya que el comercio en tianguis y mercados rodantes sí se está respetando la suspensión de actividades hasta el próximo 18 de julio; el funcionario municipal indicó que debido a la forma ´intermitente´ en la que operan los vendedores del primer cuadro de la ciudad es que hasta el momento no ha sido posible aplicar sanciones, "nos hace mucho ruido cierta gente que está presionando para instalarse, se instalan a ratos y no queremos que nos ocasionen un desorden más grande en el centro de la ciudad".

Cruz Espinoza consideró la posibilidad de que se permita la reapertura del comercio ambulante para lo cual se reunirá con trabajadores del ramo para acordar medidas, cabe recordar que el Gobierno del Estado acordó la reapertura a media jornada del comercio establecido a partir de esta semana por lo que es probable que el Ayuntamiento acuerde con el ambulantaje seguir medidas similares.

Finalmente recordó que la principal responsabilidad recae en la ciudadanía para obedecer las recomendaciones de salud y frenar la tasa de contagio del COVID-19, "ellos (el comercio) están dando todo para cuidarse... ellos se están guardando; están respetando las indicaciones de nosotros como autoridad, pero la gente es la que realmente no coopera mucho a la sociedad".