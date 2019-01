Ambulantes bloquean calles de Tampico

Tampico.

Unos 60 vendedores ambulantes bloquearon esta mañana la calle Colón que se ubica frente a la Alcaldía de Tampico para exigir que se les permita trabajar.



José Méndez Cruz, representantes de los vendedores que se instalan en calles céntricas de la Ciudad, pidió a las autoridades que se les devuelva la mercancía que se les decomisó en diversos operativos desde el 1 de enero.



"No somos ladrones, lo que nosotros estamos pidiendo es que nos dejen trabajar y que nos devuelvan lo que nos han quitado", informó.



Los vendedores que durante todo el mes de diciembre se instalaron en el centro para vender ropa, bolsas y hasta postres, pidieron una reunión con el Alcalde panista Jesús Nader.



"No me voy a espantar, ni intimidar por este tipo de acciones. Sé que algunos de los que protestan no son vendedores y podrían ser movidos por algunos organismos o tintes políticos", afirmó Nader.



Dijo que el comercio organizado le ha pedido no solapar a estos vendedores.



"No soy mucho de la idea de la fuerza pública, hay que irnos por el diálogo, la unidad. A estos vendedores les hemos ofrecido otras calles en el segundo cuadro de la Ciudad, pero ellos quieren estar en las plazas y no se puede", afirmó.



Anunció que a partir de esta semana se aplica el operativo gris en la Ciudad.