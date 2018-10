León, Guanajuato

Nacho Ambriz no piensa en Cruz Azul y en las Semifinales de Copa, en este momento lo que más le urge es que su equipo se meta en la Liga y aliste el partido contra Morelia.

"Agradecerle a Dios por el pase a las Semifinales. Ahorita no me interesa Cruz Azul, ahora me preocupa Morelia el sábado, dónde podríamos acercarnos a los primeros ocho lugares", mencionó en conferencia de prensa, luego de eliminar a Pumas.

El técnico de León aplaudió el trabajo de sus jugadores por la garra y la actitud que mostraron, sobre todo en el segundo tiempo del partido.

"Aplaudir a mis jugadores por esa actitud y esa garra, aplaudir a la afición que fue el jugador número 12", señaló.

"Yo quería que mis delanteros jugaran mano a mano con sus centrales para buscar confundirlos".

Ambriz tampoco se montó en la polémica arbitral y le dio la vuelta al tema de la anulación de los tres goles.

"Es parte del futbol, que te anulen goles, pero ya estamos en Semifinales", subrayó.