Amazon crea empresa de salud en Estados Unidos

Las tres compañías planean establecer una nueva compañía independiente "que esté libre de incentivos y restricciones para generar ganancias", según una breve declaración de este martes.

El anuncio provocó una caída de las acciones del sector salud en las primeras operaciones del mercado. Express Scripts Holding Co y CVS Health Corp perdieron 6.7 y 5.5 por ciento, respectivamente. Las aseguradoras de salud Cigna Corp y Anthem Inc también cayeron.



La industria de la salud ha estado nerviosamente mirando la perspectiva de la competencia de Amazon desde hace meses. Si bien la nueva compañía creada por Amazon, Berkshire y JPMorgan sería solo para su personal de Estados Unidos, esta es la primera gran movida del gigante de comercio electrónico hacia la industria médica.



La nueva colaboración podría presionar las ganancias para los intermediarios en la cadena de suministro de servicios de salud de Estados Unidos.



"Por difícil que parezca, reducir el peso de la atención médica en la economía y mejorar los resultados para los empleados y sus familias valdría la pena", dijo el presidente ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos, en el comunicado.



"El éxito requerirá expertos talentosos, la mente de un principiante y una orientación a largo plazo".



Se estima que el gasto en salud representó alrededor del 18 por ciento de la economía de Estados Unidos el año pasado, mucho más que en otras naciones desarrolladas.



A pesar de los esfuerzos para frenar los costos, los estudios sugieren que los médicos y hospitales continúan brindando demasiada atención médica. En una encuesta de las perspectivas de los médicos publicada el año pasado en la revista PLOS One, el cálculo promedio fue que el 20 por ciento de la atención médica no era necesaria, incluida una cuarta parte de las pruebas, una quinta parte de las prescripciones y más de uno de cada 10 procedimientos médicos.



Amazon, Berkshire y JPMorgan se encuentran entre los mayores empleadores privados en Estados Unidos, con un total combinado de 1.2 millones de trabajadores, y se encuentran entre los más valiosos, con una capitalización bursátil combinada de 1.6 billones de dólares, según datos compilados por Bloomberg.



El esfuerzo está en sus primeras etapas de planificación, dijeron las compañías. Está siendo encabezado por Todd Combs, quien ayuda a supervisar las inversiones en Berkshire; Marvelle Sullivan Berchtold, directora gerente de JPMorgan; y Beth Galetti, vicepresidenta senior de recursos humanos en Amazon.



El equipo de gestión, la ubicación de la sede y otros detalles operativos se anunciarán más tarde, dijeron las compañías.