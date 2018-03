Amarran Astros a Altuve hasta 2024

Ciudad de México

José Altuve, el reinante Jugador Más Valioso de la Liga Americana, y los Astros de Houston pactaron un contrato que le garantizará al astro venezolano 151 millones de dólares a lo largo de cinco temporadas entre 2020-24, informó una persona con conocimiento de las negociaciones.

La persona habló el viernes con The Associated Press con la condición de no ser identificada dado que el acuerdo aún no ha sido anunciado.

Altuve se había convertido en uno de los jugadores más económicos de las Grandes Ligas. Con 27 años de edad, el segunda base cobrará un salario de 6 millones de dólares esta temporada, al amparo de la primera opción ejercida por Houston en un acuerdo que aceptó en 2013 y que originalmente le garantizó 12.5 millones entre 2014-17. Los Astros tienen una opción de 6.5 millones para 2019. Hubiera podido declararse agente libre tras esa campaña.

El valor del promedio anual del nuevo dinero será de 30.2 millones de dólares, entre los más elevados de las mayores.