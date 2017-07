Amarra el Atlético su primer amistoso

El Atlético Reynosa amarró su primer partido de pretemporada que se jugará el próximo sábado a las 9:00 horas en las instalaciones de Zuazua, Nuevo León, en contra de los Tigres de la UANL Premier.



El equipo fronterizo ha terminado con la etapa de trabajo físico intenso y ahora necesitan hacer mucho futbol.

El técnico Esteban Mejía comenzará a construir su once inicial y a conocer más a fondo a sus futbolistas para ir definiendo cual será su estilo de juego en el próximo torneo de la Liga Premier, que comenzará el 11 de agosto.

Será el primero de varios encuentros que ya tiene planeados el equipo reynosense.

El segundo examen será en contra de los Rayados del Monterrey Premier, posteriormente el 26 de julio la agenda marca un duelo ante los Correcaminos de Ciudad Victoria de la Segunda División, todos los partidos serán en calidad de visitantes, esto debido a que la cancha del Estadio de la Unidad Deportiva Solidaridad se encuentra en mantenimiento.

¡NI DIRECTIVA NI PRESENTACIÓN DE UNIFORMES!

En el aspecto cancha todo camina bien para el Atlético Reynosa no así en el plano directivo. El equipo sigue sin presentar oficialmente a sus “nuevos” dirigentes, no tienen área de prensa, no existe una página oficial y tampoco un Facebook oficial.

La afición y los medios de comunicación reciben información a cuentagotas y tampoco se sabe cuándo y dónde se hará la presentación de sus nuevos uniformes los cuales se dice cambiarán completamente de colores.