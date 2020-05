¡Amargo ´cumple´!

El cumpleaños 93 de Cruz Azul resultó amargo, no sólo al enterarse ayer de la cancelación del Torneo Clausura 2020, sino también que no se le daría el título al líder, posición que el club celeste tenía, hasta antes de la suspensión por la pandemia del Covid-19.

"La verdad nos deja impactados, nosotros desde luego queríamos seguir, esa era nuestra posición", explicó Alfredo Álvarez, vicepresidente del conjunto cementero, a Grupo REFORMA.

"Seguir manteniendo un buen nivel para poder seguir logrando buenos resultados, llegar al final, pelear por el campeonato y lograrlo, pero de alguna manera lo más importante era la seguridad de los jugadores".

El técnico de esta Máquina, Robert Dante Siboldi, lamentó lo ocurrido y sintió que le arrebataron una gran oportunidad.

"Siento que me arrebataron el torneo. No quiero decir que lo tenía ganado, pero me arrebataron la posibilidad de disputarlo", explicó Siboldi en ESPN Estados Unidos.

"La Federación no le preguntó a Cruz Azul qué opinión teníamos, nos notificaron nada más".

Los celestes se quedarán con ganas de disputar una Liguilla, luego de que el torneo pasado no clasificaron.

Por su parte, el Club manifestó que llegará la oportunidad de luchar por el ansiado título de Liga.

"Estamos conscientes de que el anhelo deportivo del club es conseguir ese tan ansiado noveno título de Liga, por lo que invitamos a nuestra afición a que no bajen los brazos y que no dejen de alentar, pues ese objetivo se logrará en la cancha, donde queremos celebrar con todos y cada uno de ustedes", informó en un boletín.

Quizá su único consuelo es que ya tienen boleto para la Concacaf Liga de Campeones 2021.

Así fue como Cruz Azul vivió su cumpleaños 93.