Amargan en fisco operación dulcera

El viernes, último día de la Confitexpo, representantes de siete empresas de la industria de la confitería se reunieron para exponer que la falta de devolución de saldos a favor se ha vuelto un problema, porque se ha extendido por meses y es dinero que regularmente utilizaban para pagar insumos y sostener su operación. Y como no lo tienen, han tenido de recurrir al crédito.

"Si estamos aguantando es porque estamos usando las líneas de crédito de los bancos, con una tasa muy alta (...), pero aparte de eso cada vez va sumando, mes tras mes (...). ¿Cuánto se va acumular y qué seguridad tengo yo de que ese dinero me va a retornar y en qué tiempo? Son dos cosas que si no las tenemos, nos da mucha incertidumbre y esa incertidumbre es la que no nos deja trabajar", comentó Gilberto Juárez, director general de Juher Distribuciones, de Nuevo León.

Este problema se suma a otros, como que sus utilidades se han reducido alrededor de 6 por ciento porque el azúcar se ha encarecido 8.1 por ciento en lo que va del año, y no han aumentado los precios de los dulces para no perder mercado frente a productos extranjeros y a los consumidores que quieren precios bajos.

"Hemos estado reduciendo nuestro margen de ganancia, entonces hemos estado aguantando por ahí los bombazos a los aumentos, pero la verdad ya se juntaron bastantes cosas que ya no nos está dando oportunidad de seguir aguantando", señaló César Buenrostro, director de Ventas de Dulces La Coculense.

Coincidieron en que estas situaciones los están empujando a no hacer inversiones en las empresas, lo que podría traer despidos o incluso cierres.

Además de Juárez y Buenrostro, en la entrevista también estuvo Pablo Martínez, de Dulces Pavito; Manuel Gloria González, de Dulces La Imperial; Fernando Acosta, de Pepitoria Sinaloense; Octavio Cortés, de Picoritos, y José María Herrera, de Confitexpo.