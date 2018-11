Amarga despedida del 'Chaco'

Ciudad de México.- No hay plazo que no se cumpla y éste le llegó a Christian Giménez.

El "Chaco" se despidió con un amargo sabor de boca del futbol mexicano, pues no pudo alargar su carrera en el balompié nacional luego de que los Tuzos dejaran ir la posibilidad de llegar a la Liguilla.

"Tenía mucha esperanza de que el equipo pasara, hicimos un gran esfuerzo, más no puedo pedir, realmente adoro a mis compañeros, les doy gracias por este tiempo que me aguantaron, y nada, sabía que iba a llegar este momento.

"Estaba muy tranquilo, pero cuando lega el momento empiezan los recuerdos, la gente que uno dejó atrás, pero bueno agradecido con la vida, con el futbol, con la gente acá en México que gracias a ellos pude disfrutar del futbol", dijo a ClaroSports el futbolista argentino.

El jugador de 37 años llegó a México con el Veracruz para el 2004, un año después se vistió de Águila también un calendario antes de jugar para el Pachuca, con quienes labró los triunfos más importantes en su carrera.

Ayer, se despidió, en llanto, del club con el que levantó una Copa Sudamericana, dos Concachampions y una Liga MX.

"Estas son lágrimas de felicidad porque más allá de no lograr calificar me voy en paz, no le debo nada más al futbol y el futbol no me debe nada a mí.

"Soy muy testarudo cuando tomo una decisión, la verdad es que la gente, mis compañeros, los del club, seguramente nos encontraremos pero cuando tomo una decisión no la cambio, mi familia quiere que siga pero no sé, yo hoy me voy con esta alegría de casi 20 años de futbol", concluyó tras el partido.