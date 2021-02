Amantes de lo ajeno atacan tres primarias

“Desafortunadamente se han apropiado de lo ajeno y abusado de la situación en la que se encuentran algunas escuelas, es por eso es que otros maestros de manera responsable acuden o están presentes, sin embargo, hay algunas escuelas que sí están completamente en el abandono”, agregó que por el momento no se tiene cuantificado cuánto es el monto de lo hurtado en dichas escuelas de la Educación Básica.

En este mismo sentido, apuntó que no se cuenta con una zona focalizada en donde se cometan estos ilícitos, sino que es algo que se viene presentando de manera general en distintos sectores de la ciudad, “desconocemos el monto total de lo que se ha perdido pero la idea es que sigan manteniendo que los padres de familia sean aliados para el cuidado, los que estén más cercanos a ella, y no tener números altos de estos atracos”.

Noticia Relacionada Dominicana aplasta a Panamá y sigue invicta

El pasado mes de diciembre cerró con un aparente saldo blanco en cuanto a robo a planteles escolares, esto a pesar de que las clases a distancia debido a la COVID-19 y el período vacacional pudieron haber propiciado ese tipo de actividad delictiva, sin embargo, sería a partir del mes de enero cuando se incrementaron los casos de robo de equipo y mobiliario de al menos tres escuelas de Educación Básica.

“Hasta la semana pasada habían sido tres primarias, no se ha evaluado el daño, o la cuestión de cuánto fue lo que representó, pero esperemos que no exceda y no sea considerable en la reposición de esos planteles”, cabe recordar que la también regidora local, Verónica María García Barrón, de la Comisión de Educación Media Superior denunció el abandono en el que se halla gran parte de los 400 planteles educativos de la localidad.