Amante de rey Juan Carlos acusa a reina de complot

La monarquía española vuelve a estar en problemas.

Ahora, la amante más conocida del Rey Juan Carlos, Corinna Larsen, afirmó a la revista Paris Match que la Reina Sofía habría sido quien filtró información sobre los negocios ilegales del monarca emérito, lo cual llevó a éste, primero, a dejar el trono, y hace unos días, a vivir exiliado en Emiratos Árabes Unidos.

Corinna fue salpicada por este escándalo hace unos años, al ser detectados en sus cuentas personales 65 millones de euros, presuntamente derivados del lavado de dinero que realizaba con Juan Carlos de Borbón.

Ante la presión mediática, el soberano no fue llamado a juicio pero abdicó en su hijo, el ahora Rey Felipe VI, en 2014. Esto, después de que por décadas fue considerado modelo de rectitud y honor institucional y baluarte para impulsar la democracia tras la muerte de Franco.

La danesa había motivado suspicacias porque en una entrevista en Inglaterra afirmó que desviar cuentas era una costumbre normal en la familia real y que debían de existir muchas cuentas más con dinero ilegal en varios países.

Corinna ataca esta vez a Sofía, quien sigue gozando de buena popularidad entre los españoles, y más desde que salieron libros que cuentan que Juan Carlos se dedicaba a tener muchas amantes tanto del espectáculo como de la nobleza europea.

Así, la ex amante del Rey usa calificativos como "manipuladora" y "maquiavélica", apresurada para llevar al trono a su hijo, Felipe. Corinna afirma también que el Rey Emérito le confesó tenerle miedo a Sofía y le llegó a pedir que le consiguiera un médico particular porque no confiaba en los del Palacio Real.

Añadió, a la publicación francesa, que la esposa de Juan Carlos buscaba la menor provocación para dañarlo, como ocurrió durante el accidente de caza en Botswana, cuando ella decidió ir a un hospital para ver a su nieto enfermo, sabiendo que el Rey se encontraba en África, y eso provocaría un escándalo mediático.

"La Reina comenzó una campaña de filtraciones meticulosamente organizadas con el objeto de arruinar la reputación del Rey Emérito", aseguró Corinna, para precisar que toda la familia real estaba enterada de su relación con el Rey (la cual duró de 2004 a 2009), misma que rompió cuando él tuvo otra amante.

Afirma que llegó a conocer a los Reyes Felipe y Letizia; a las Infantas en 2007, durante una entrega de premios, y que su hijo, Alexander, llamó "papá" a Juan Carlos en una ocasión frente a todos ellos. Según ella, "la familia fomentaba un golpe de estado y necesitaban a una extranjera para que les sirviera de chivo expiatorio".

Medios españoles cuestionan la veracidad de las acusaciones porque parece que la empresaria no quiere caer sola en las redes de la justicia.