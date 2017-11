Amanece 'Harvey' en categoría 2 con vientos de 175km/h

El huracán "Harvey" se fortaleció este viernes a categoría 2 sobre el Golfo de México, con lo que amenaza con ser la tormenta más poderosa que golpea a Estados Unidos en 12 años, desde que Wilma azotó a Florida en el 2005, según el Centro Nacional de Huracanes (CNH).



A las 05:00 hora local, "Harvey" se ubicaba a 355 kilómetros al sureste de Corpus Christi, ciudad con unos 325 mil habitantes en la costa central de Texas, y avanzaba a 17 kilómetros por hora en dirección noroeste.



El huracán tocaría tierra el viernes o el sábado temprano como huracán de nivel 3, con vientos de hasta 201 kilómetros por hora, y podría provocar un aumento en el nivel del mar de hasta 3.7 metros y llevar 97 centímetros de lluvia sobre algunas partes de Texas.



Los meteorólogos del CNH prevén inundaciones "devastadoras" con riesgo mortal provocadas por las fuertes lluvias y la marejada ciclónica.



De hecho, las autoridades locales en Corpus Christi ya recomendaron a sus ciudadanos la evacuación de la ciudad.



Aemás, este jueves compañías de energía cerraron refinerías costeras, retiraron a trabajadores de sus plataformas de crudo mar adentro en el Golfo de México y detuvieron la perforación en tierra en el sur de Texas.



Poco menos del 10 por ciento de la producción de petróleo de EU en el Golfo de México y casi el 15 por ciento de la producción de gas natural fue cerrada al mediodía del jueves, según datos del Gobierno.



Donald Trump pidió a los ciudadanos de su país que se preparen adecuadamente para el paso de Harvey, mientras que la Casa Blanca dijo estar lista para ofrecer recursos federales a las zonas afectadas.





Radar view of #Harvey courtesy of @wunderground. Hopefully those on the barrier islands in path all evacuated. #TXwx pic.twitter.com/QxrvKs91Xx