Amagó México a EU: confianza o ruptura

Ciudad de México.

El Gobierno de México advirtió a Estados Unidos que la cooperación bilateral en seguridad se podía debilitar o "extinguir" si no retiraba los cargos contra el exsecretario de Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos.

Esas fueron las consideraciones de política exterior "sensibles e importantes" que llevaron al Departamento de Justicia de Estados Unidos a desistir en su intención de enjuiciar al General, y retirar los cargos por narcotráfico.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó ayer que su Gobierno intervino en materia política y diplomática debido a que Estados Unidos violó los acuerdos de cooperación bilateral en seguridad al no notificar la existencia de la investigación contra Cienfuegos.

"Se les expresó nuestra extrañeza, se hizo de manera diplomática y ellos fueron receptivos, entendieron que si existe cooperación debe de haber confianza", señaló en su conferencia matutina.

"Esto va más allá de lo legal, no quiere decir que no sea legal, existe un acuerdo de colaboración suscrito años atrás en esta materia, pero no se hacía valer y fue, en el caso que nos atañe, violado, porque nosotros no tuvimos ninguna información".

López Obrador subrayó que la liberación del ex Secretario -luego de que una jueza de Estados Unidos autorizó desestimar los cargos- no significa impunidad, encubrimiento ni subordinación política.