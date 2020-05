Amagan tianguis y pulgas con reabrir

Río Bravo, Tam.- Tianguistas y vendedores de en pulgas, ya no pueden más, luego de un mes con sus negocios cerrados, por la cuarentena decretada por autoridades de la Secretaría de Salud en el Estado, buscan reactivar ventas esta misma semana.



Los vendedores fijos, semifijos y ambulantes de la ciudad anunciaron que, no obstante los operativos de Coepris, partir de este viernes regresarán a sus puestos de trabajo.

Primero mediante convocatorias a todos los vendedores en redes sociales, posteriormente el dirigente de vendedores de puestos fijos y semifijos, Salvador Pedraza Hernández, indicó que una buena parte de los vendedores están preparados para retomar actividades.

Reveló que las autoridades prometieron ayudarles con un "apoyo económico de 3 mil pesos", sin embargo pasa el tiempo y no ven la luz al final de tunel.

"Mis compañeros ya no saben que hacer, pues las deudas no esperan, pues incluso hay personas que han sido despojadas de algunos artículos ante la falta de pago, por lo que una buena parte de estos vendedores me han dicho que regresarán a trabajar este viernes", declaró a diversos medios.

Pedraza agregó que autoridades locales, estatales ni federales han concretado apoyos para ese segmento de la economía informal.

Salvador Pedraza Hernández, dirigente de comerciantes en pequeño.