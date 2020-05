Amagan retener vehículos

Matamoros, Tam.- "De no entender la gente se va a tener que retener los vehículos a los cuales no les corresponda circular en el territorio tamaulipeco", advirtió Mario Tomás Reyes Silva, jefe de la Oficina Fiscal del Estado en Matamoros.

En base a los filtros que se instalaron en esta localidad para disminuir la movilidad de personas en las calles, se está aplicando el doble no circula, sin embargo hay gente que no está acatando dichas disposiciones, por lo que en estos casos pudiera retenérseles las unidades al desobedecer dichas indicaciones, señaló.

Manifestó que en base a este decreto, se busca solo que no haya movilidad, no hay multas, sin embargo si no existe disposición por parte de la comunidad se estarán tomando cartas en el asunto, es decir, endurecer las acciones, entre ellas la retención de los vehículos si no cumplen con el doble no circula.

Recordó que para las unidades que no traen placas, estas no podrán circular, sin embargo en primer lugar solo será un llamado de atención, pero de reincidir será cuando se estén aplicando sanciones. "Pero también si les toca estos operativos y la dirección de Tránsito local revisa la licencia de manejo y no la trae vigente, se aplican las multas correspondientes", agregó.

En otro orden de ideas, en base a los filtros que se instalaron en los puentes internacionales, se logró disminuir el flujo de unidades motrices que cruzan por día.

Comentó que de un sábado o domingo normal por esta frontera entre Brownsville, Texas y Matamoros, cruzan por día alrededor de mil 500 autos por cada puente, y se logró bajar a 700 u 800, además de retornar 150 el sábado y 80 el domingo.

Manifestó que el domingo se tuvo una disminución mayor, ya que al darse cuenta la ciudadanía de Estados Unidos evitaron cruzar ya que hay restricciones en base a las medidas preventivas contra del Covid-19.

Resaltó que lo que se está buscando es sacar a Matamoros del primer lugar del número de casos positivos de coronavirus, esto en base a las acciones preventivas.