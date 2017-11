¡AMAGAN OTRA VEZ! Árbitros rijosos amenazan con no pitar la Liguilla

Ciudad de México

Edgardo Codesal es directo: “Los líderes de la Asociación Mexicana de Árbitros (AMA) tienen secuestrado al futbol mexicano. Mientras éstos no se vayan, no nos dejarán avanzar”.

Una nueva crisis se asoma de cara a la Liguilla. Según ha trascendido, Arturo Brizio, presidente de la Comisión de Arbitraje, exigió que los silbantes concentrados para la Liguilla pasaran las pruebas físicas, o no pitarían, y ante los fracasos de gente como Paul Delgadillo y Francisco Chacón, entre otros, la AMA ha amenazado con parar de nueva cuenta el torneo porque, según ellos, estas pruebas están fuera de los lineamientos de la FMF.

“Es algo común lo que hacen —opina Codesal—, y tiene origen en la revuelta de noviembre de 2014, ahí entré yo y debo confesar que me di cuenta de sus intenciones después. Me vinieron a buscar con el discurso de que había muchas injusticias [provocadas por el dirigente de ese tiempo, Rafael Mancilla] y sí, las había, desde el punto de vista humano había cosas que no me parecieron para nada”.

Con el movimiento, además del regreso de Codesal, “uno de esos cabecillas, Francisco Chacón, salvó su gafete FIFA”. Con el tiempo, afirma el doctor, se transparentaron las intenciones de los líderes de la AMA: Roberto García, José Luis Camargo, Delgadillo y Chacón. “Comenzaron a no ir a Toluca [nueva sede de la FMF], a poner pretextos absurdos, se estresaban, decían.

Cuando fueron a mi oficina a quejarse les dije ‘no soy su títere. Al final yo doy la cara con los directivos, la prensa, hasta me pegaron y lo dije y lo digo literalmente porque sucedió en Veracruz [con la agresión de Fidel Kuri]’. Lo que mínimamente les pedía era que entrenaran”.

Codesal reafirma que los cabecillas, “han usado a la AMA en su beneficio. Tienen amenazados a los jóvenes, dicen que cuentan con el poder de mandarlos a segunda o tercera. No hacen una votación secreta porque saben que perderían. Por eso atacan a César Ramos y por eso me decían que a Marco Rodríguez se le hacían pruebas en lo oscurito, como ahora quieren hacerlas ellos mismos”.

A pesar de todo, Codesal asegura que Arturo Brizio, “es el hombre indicado para revolucionar el arbitraje, pero debe deshacerse de ese grupo que tiene secuestrado al futbol mexicano”.

De entrada, García, Delgadillo y Chacón fueron excluidos de dirigir en la fecha 17. El único líder que apareció fue Camargo.

EVALUACIONES, PERMITIDAS

Según los reglamentos de la FMF, las evaluaciones a los árbitros se llevarán a cabo cinco o seis semanas antes de la Liguilla, pero Edgardo Codesal difiere: “Se quieren colgar de eso, pero la Comisión, la FMF y hasta la FIFA, tienen la potestad de exigirles pruebas cuando se considere necesario”.