Amagan con parar Aptiv 1 de Victoria

Cd. Victoria, Tam.- De nueva cuenta los alrededor de dos mil 600 trabajadores sindicalizados de la planta maquiladora Aptiv 1 de Ciudad Victoria amenazaron con un emplazamiento de huelga para este lunes, esto debido a supuestos incumplimientos en el servicio de transporte de personal y lentes de aumento para los empleados.

Esto lo indicó la secretaria general del Sindicato Industrial de Maquiladoras de Ciudad Victoria, María Dolores Zúñiga Vázquez.

"La empresa tiene alrededor de 28 camiones y lo que la empresa está haciendo es reducir el número de camiones y llevarse a los trabajadores parados, aparte de que es una jornada larga de trabajo todavía se tienen que ir parados y quedamos formalmente que habría camiones para todos, que nos dejarían mínimo a tres cuadras de su casa y que no irían parados".

De las 28 unidades para el transporte de personal solamente estarían operando 24, lo cual obliga a que los trabajadores vayan de pie así como a que las rutas sean más largas.

"Si no me traen una respuesta de la Junta de Conciliación estaríamos estallando la huelga hasta que se esté informando que ya no va a suceder esto, y que se comprometan legalmente".

Otra violación al contrato colectivo de trabajo será en lo concerniente a un sorteo mensual de lentes de aumento para los trabajadores y sus familias.

"Otra cláusula que dice que la empresa se compromete para dar una rifa de lentes completos a los trabajadores cada mes y tampoco lo está cumpliendo, aparte de que sí estuvieron un poco molestos por el aumento que yo les puse y ellos aceptaron forzadamente, están molestos y no atienden a mis delegados, ese es el problema".

En caso de llevarse a cabo el paro en APTIV 1 este sería de manera total, es decir, dejarían de laborar todos los trabajadores a partir del turno de las 14 horas del lunes hasta que sean resueltas estas demandas laborales.