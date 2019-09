Amagan a agencia por contradecir a Trump

Washington DC, Estados Unido.

Desde la Casa Blanca hubo presiones para que una agencia científica federal castigara a los meteorólogos que contradijeron la afirmación del Presidente Trump de que el huracán "Dorian" probablemente golpearía Alabama, según varias personas familiarizadas con los eventos.



Según las fuentes, Mick Mulvaney, jefe de gabinete interino de la Casa Blanca, le pidió a Wilbur Ross, el Secretario de Comercio, que respaldara un tuit publicado por Trump sobre que Alabama estaba en riesgo, algo que la agencia encargada en Alabama desmintió enseguida el pasado 1 de septiembre.



La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés), que es parte del Departamento de Comercio, emitió una declaración no firmada el viernes pasado en respuesta, diciendo que la oficina de Birmingham, Alabama, estaba equivocada al disputar la advertencia del Presidente.



Al presionar al administrador interino de NOAA para que tomara medidas, Ross advirtió que los mejores empleados de la agencia podrían ser despedidos si no se abordaba la situación.



El pasado 1 de septiembre, el Presidente escribió en Twitter que Alabama "probablemente será golpeado (mucho) más fuerte de lo previsto".

Unos minutos más tarde, el Servicio Meteorológico Nacional en Birmingham publicó en Twitter que "Alabama NO verá ningún impacto de Dorian".



Desde entonces, el Mandatario ha insistido en que un pronóstico previo decía que Alabama estaba entre los estados probablemente afectados por "Dorian", e incluso mostró en la Casa Blanca un mapa aparentemente alterado con un plumón.



El portavoz de Ross negó haber amenazado con despedir a alguien, y un alto funcionario de la Administración dijo el miércoles que Mulvaney no le dijo al Secretario de Comercio que hiciera tal amenaza.



La publicación de la declaración de NOAA provocó quejas de que la Administración Trump estaba interviniendo de manera inadecuada en el sistema profesional de pronóstico del tiempo para justificar la afirmación errónea del Presidente.



El inspector general del Departamento de Comercio está investigando cómo se emitió esa declaración, diciendo que podría cuestionar la independencia de la agencia científica.



La Comisión de Ciencia, Espacio y Tecnología de la Cámara, controlada por demócratas, anunció el miércoles que también ha abierto una investigación sobre las acciones de Ross.



La Casa Blanca no hizo comentarios inmediatos el miércoles, pero un alto funcionario de la Administración dijo que Mulvaney estaba interesado en que los meteorólogos de Birmingham se habían excedido y el Presidente tenía razón al sugerir que había pronósticos. mostrando posible impacto en Alabama.