Amagan 400 cubanos tomar puente Hidalgo

Si los casi 400 migrantes cubanos de esta frontera no reciben una respuesta rápida de las autoridades para ingresar a Estados Unidos, se podrían volver a tomar las instalaciones del Puente Reynosa-Hidalgo con casas de campaña, plásticos, colchonetas, cartones y otros insumos, en la espera de "luz verde".

Yoandrys Bolaño Vázquez, migrante cubano explicó: "No queremos que se provoque una crisis humanitaria pero los migrantes que ya tenemos más de dos años en esta ciudad, en condiciones muy malas no podemos seguir esperando, estamos desesperados, es imposible ya tener calma, no entendemos qué están esperando las autoridades", indicó.

La última vez que los migrantes se ubicaron en el puente internacional que conecta a Reynosa con Hidalgo, Texas fue en marzo del 2019.

Por ello, han persisten en el llamado para que, las autoridades agilicen los procesos de entrada a Estados Unidos, tal y como está ocurriendo en Matamoros.

Bolaño Vázquez recordó que en las listas de los Protocolos de Protección a Migrantes en Estados Unidos ( MPP) hay 800 personas y que casi un 50 por ciento de ellas son originarias de Cuba.