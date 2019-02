Amaga otra maquila con dejar Matamoros

Matamoros, Tam.

Al no llegar a un acuerdo con los obreros, la empresa Mecalux amenazó con irse de Matamoros, pese a que ya cedieron en el alza salarial del 20 por ciento, no así en un bono de 32 mil pesos que le exigen.

El secretario general del Sitpmem, Jesús Mendoza Reyes, al acudir a dialogar con los trabajadores les informó de la postura de dicho corporativo, que llegó a 16 días de estar sin operar a consecuencia del paro de labores.

El líder de este gremio sindical comentó que los empresarios buscan dialogar y llegar a un acuerdo que sea favorable para ambas partes.

Sin embargo los trabajadores siguen con la exigencia del 20 por ciento de alza salarial y el bono de 32 mil pesos (20/32), "situación que en estos momentos es difícil cumplir para la empresa", destacó Mendoza Reyes.

"Es por eso que tengo que llevarle una propuesta de negociación a los empresarios para evitar que se vaya de Matamoros este corporativo", dijo.

Los obreros simplemente contestaron que quieren el 20/32 y esa es la única negociación que se tiene en estos momentos.

Indicó que la postura de la planta es cerrar la planta e irse a otro lugar, es por eso que se está haciendo el esfuerzo para poder llegar a un acuerdo para que se evite que dicha empresa no se vaya.

Aseguró que "a la abogada (Susana Prieto) no le duele nada que se vaya, porque ella no trajo nada a Matamoros, no ha traído empresas, no ha generado empleo, a ella no le duele Matamoros".

Añadió que "el 20 por ciento ya está arreglado con la empresa, sólo basta el bono pero hay que llegar a un acuerdo para que no se vaya dicho corporativo de esta ciudad fronteriza".

Así mismo se ofreció recontratar al personal que ya fue dado de baja, con la finalidad de mantener los empleados. Pese a ello los obreros dijeron 20/32 o que se vaya la empresa.