Amaga Morena a mandatarios con vigilar procesos electorales

El grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República amagó a los mandatarios que se salieron de la Conago al llamar a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade), a vigilar los procesos electorales en dichas entidades, para "prevenir, investigar y sancionar los delitos en la materia, que puedan afectar la vida democrática del país".

'Descabezan´ la Conago 10 gobernadores Fortalecen ´Alianza Federalista´ y construyen un nuevo espacio de colaboración y contrapeso, entre las entidades y los Poderes del Estado

Luego de que los gobernadores de 10 entidades, del bloque opositor de los partidos PAN, PRI, MC y PRD anunciaron su salida de la Conferencia Nacional de Gobernadores y la formación de una Alianza Federalista, los senadores de Morena les exigieron consagrar la austeridad republicana en sus gobiernos así como eliminar "lujos, excesos y dispendios característicos de sus mandatos".

"Vamos a estar muy observantes de sus intervenciones electoreras, que es todo lo que tienen. La renuncia a la Conago tiene que ver con fines políticos exclusivamente electoreros", dijo la senadora Antares Vázquez Alatorre.

"Esto no pone en riesgo al Pacto Federal, porque no son tontos, no están renunciando al Pacto Federal, está renunciando a una trinchera exclusivamente de gobernadores. Entonces, es un berrinche electorero, esa es la verdad".