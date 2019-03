Amaga CFE con cancelar gasoductos

Ciudad de México.

El director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, advirtió que la empresa puede cancelar los contratos firmados con Carso, IEnova y TransCanada, las cuales comprometen la construcción y operación de siete gasoductos diseñados para abastecer de gas natural plantas de generación y que actualmente se encuentran detenidos.

En conferencia de prensa, el funcionario explicó que mantiene negociaciones con estas compañías para llegar a un acuerdo, puesto que "aún parados, la CFE tiene que pagarles como si estuvieran operando".

Los pagos a estas compañías alcanzaban los 70 mil millones de pesos, "lo que abonaba a la crisis de la empresa productiva del Estado", agregó.

SE PUEDEN ANULAR

Bartlett Díaz incluso sugirió que estas empresas pueden ser demandadas si no renegociaban sus contratos.

"Son contratos leoninos y se podrían anular", subrayó.

"Si vamos a renegociar los contratos, esperemos que haya un acuerdo, sí queremos que lo haya, pero si no lo hay y nosotros no podemos sostener compromisos que no puede sostener la CFE, pues iremos por la anulación", sostuvo.

Descartó que la empresa pretenda "carbonizar" la generación de energía eléctrica con el uso de carbón.

"No estamos optando por el carbón como el combustible para desarrollar la industria eléctrica o a la CFE en su generación. No es cierto, es falso".

