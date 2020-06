Amaga AMLO con vigilar y denunciar a gobernadores

Tlaxcala.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador amagó este martes con vigilar y denunciar a los gobernadores si incurren en desvíos de recursos públicos para influir en las elecciones del 2021, en las que se renovarán 15 gubernaturas y la Cámara de Diputados.

"También vamos a estar muy pendientes del comportamiento de las autoridades estatales para garantizar que haya elecciones limpias y libres, que no estén pensando, lo digo con toda franqueza, los gobernadores que no se va a meter el Gobierno federal, pero que ellos si van a poder aplicar prácticas de compra de votos, acarreo, reparto de dádivas, ahí si vamos a estar muy pendientes.

"Además existe la Fiscalía Electoral y es delito grave el fraude electoral. Si se meten y si se demuestra que se está utilizando dinero público o está interviniendo el Gobierno en las elecciones, el responsable tiene que ser castigado y yo estoy obligado a denunciarlo y lo voy a hacer", dijo.

El Mandatario adelantó que también vigilará que organizaciones de la sociedad civil y de la iniciativa privada no intervengan en los comicios, con la finalidad de empujar a la Oposición.

"Nada de que la asociación civil empresarial va a estar entregando dinero para apoyar a candidatos como lo hicieron en el 2006, que metieron dinero y era ilegal desde entonces, hay constancia, no es de que para que yo no pague impuestos en el futuro o porque me cae mal Andrés Manuel, me molesta mucho, no quiero que gobierne México un comunista, entonces vamos a aportar dinero para comprar votos, para comprar espacios en radio en televisión, para hacer campañas negras, guerra sucia", sentenció.