Amaga AMLO con quitar concesión en Nayarit

Bahía de Banderas, México.

"Vamos también a resolver el problema de las carreteras. Ya lleva una empresa más de 10 años con la concesión para hacer la autopista acá y no avanza. Ya voy a hablar con ellos. Se acabó. O trabajan y terminan o se les quita la concesión. Así de claro, para que hagan las obras quienes realmente quieran hacer las cosas en beneficio del País", dijo el tabasqueño ente aplausos de cientos de personas ante quienes presentó Programas de Bienestar y Mejoramiento Urbano.



El Presidente, que ayer en el Municipio de El Nayar criticó a las empresas privadas de telecomunicación que no han logrado llevar internet a todo el País y anunció una paraestatal, no precisó el nombre de la empresa ni la autopista, pero la población y funcionarios locales afirmaron que se trata de la Autopista Jala, Nayarit-Puerto Vallarta que tiene 183 kilómetros y está a cargo de Grupo Carso, de Carlos Slim.



En febrero de 2018, el entonces Presidente Enrique Peña Nieto inauguró el tramo Jala-Compostela, recordó que la obra completa fue una promesa al inicio de su sexenio, en 2012, aunque reconoció que todavía faltaba el tramo Las Varas-Puerto Vallarta.



En la comunidad de San José Del Valle, de este municipio nayarita a media hora de Puerto Vallarta, López Obrador anunció una inversión de 280 millones en la construcción de centros deportivos, escuelas, centros de desarrollo infantil y remozamiento de zonas turísticas.



El Presidente aseguró que ya no hay corrupción, pero pidió a los mexicanos que se porten bien.



"Todos a portarnos bien. La transformación también implica que todos actuemos de manera responsable, mandar ya por un tubo la subcultura del agandalle. Nada de que 'el que no transa no avanza'. Eso ya que se vaya al carajo, ya para decirlo con claridad", mencionó.



El Presidente estuvo acompañado por el Gobernador de Nayarit, el panista Antonio Echevarría, quien desde ayer lo ha llenado de elogios.



También, estuvieron los titulares de las Secretarías de Bienestar, María Luisa Labores, y de Desarrollo Agrario, Román Meyer.



Por la tarde, López Obrador entregará apoyos de Programas Integrales de Bienestar en Puerto Vallarta, Jalisco