Amadrina Taylor Swift a amiga en boda

Cd. de México.- Taylor Swift fue captada como madrina de bodas de su mejor amiga, Abigail Anderson, este sábado en la isla Martha's Vineyard, en Massachusetts, informó Daily Mail.



La cantante, de 27 años, acompañó a Anderson, quien fue con ella a la preparatoria, y en la que está basada el tema "Fifteen".



Swift aparece en las fotografías, publicadas en el portal especializado, portando un vestido en color vino, línea A y sosteniendo la cola del vestido de la novia.



La estrella de pop, quien apenas la semana pasada estrenó el tema "Look What You Made Me Do", caminó con la cabeza baja hasta la iglesia y permaneció detrás de Anderson la mayor parte del tiempo.



La intérprete de "Shake It Off" apareció con el cabello rubio ligeramente rizado, portó un pendiente de plata discreto y maquilló sus labios del color de su vestido.



Este sábado también se dio a conocer que Swift ayudó a las víctimas del huracán Harvey al hacer una gran donación al banco de alimentos de Houston, en honor a su madre, Andrea, quien estudió en la universidad de dicha ciudad.



"Muchas gracias, Taylor, y agradecemos también a todos aquellos por sus donaciones que nos ayudarán a reconstruir nuestra comunidad", escribió la institución beneficiada en un comunicado publicado en Facebook.