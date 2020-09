Ama nuestras raíces

La licenciada Zaidaly Leonela Ayala Alanís lleva 22 años danzando, pues el folclor es su pasión y son ya 12 años de compartir sus conocimientos como maestra de danza.

En una entrevista vía internet, se le cuestiono ¿Cómo surge su inclinación por esta disciplina?, a lo que dijo: "De pequeña tome clases de danza en Casa de la Cultura de Reynosa y desde ahí mi gusto por el baile y los movimientos sincronizados con la música fue algo que me envolvió y se convirtió en mi pasión. Tomé clases de Ballet y Jazz además de otras disciplinas artísticas, pero sin duda mi inclinación era por la danza folklórica . Hoy por hoy la creación de figuras a través del cuerpo y el movimiento es una de las cosas que más aprecio y la danza folklórica tiene todos esos elementos además de color, gallardía, coquetería, alegría y sobre todo esa emoción que te transmite a través de su música".

¿QuÉ es lo que más disfrutas de ello?:

"Compartir ya sea como ejecutante o directora esa pasión por ser mexicanos. Que la gente conozca a través de la danza la música y bailes tradicionales de nuestro país y que se sientan orgullosos de ello.

Sobre su experiencia dando clases, preguntamos cuáles son sus satisfacciones como maestra y respondió: "Me gusta ver cómo van creciendo día a día y logrando los retos que se proponen. Cada uno de ellos son tan diferentes, pero ver que los une ese gusto por la danza y que se van formando en una familia en danza".

Y agregó: "Además, me gusta ver cómo se va generando esa red en donde se apoyan los unos a los otros y es en donde puedes ser testigo de que en una familia en danza no sólo se aprende eso (danza) si no que se van formando personas empáticos, respetuosos, responsables y muy humanos".

¿Porqué la danza folklórica?:

"A pesar de que en nuestra ciudad ha habido un gran auge por las actividades dancísticas recuerdo que hubo un tiempo en que se le daba más atención al hip hop, ballet, bellydance, entre otros dejando a la danza folklórica un poco rezagada. Para mí, que empecé a bailar DF desde nivel primaria era algo que me apasionaba y no entendía por qué pocas academias contaban con ella. En secundaria conocí al Prof. Raúl Ríos Santiago quien me invitó a formar parte de su compañía y fue entonces con el tiempo que decidí buscar esa formación para poder compartir en un futuro con pequeños y grandes y ser parte de ese grupo de personas que luchaban por dar difusión de nuestras raíces. Posteriormente, terminada mi primer carrera universitaria ya con más conocimientos en danza, cursos, giras y demás forme parte del IRCA donde desempeñé la Coordinación de Danza del Instituto y también fui directora del Grupo de Danza Folklórica representativa del IRCA.

En 2015 inicié Escuela De Danza Folklórica Mexicana De Zaidaly Ayala A, en donde contamos con alumnos desde los 4 años de edad en diferentes grupos con la modalidad de Infantil, Pre-Juvenil, Juvenil y Adultos, además de contar con El Ballet Folklórico Mexicano representativo de nuestra escuela.

DE NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL

¿Qué lugares has recorrido con tu danza?: "Como ejecutante, tuve la fortuna y el honor de realizar giras por nuestro país en los estados de Durango, Tlaxcala, Yucatán, Hidalgo, Guanajuato además de participar en 2 giras internacionales: Alemania en el 2003 y Costa Rica 2008. Como directora del Ballet Folklórico Mexicano hemos realizado presentaciones en el Valle de Texas, la frontera Norte de Tamaulipas, el estado de Veracruz y el estado de Durango".

Y en cuanto a sus metas en esta disciplina, indicó: "Seguir siendo formadora de chicos y grandes en la danza folklórica mexicana y ser guía para quienes en un futuro quieran formarse profesionalmente como bailarines y directivos".

Respecto al apoyo de los padres, explicó: "Es sumamente importante, ya que son ellos quienes están detrás de cada paso de sus hijos tanto como apoyo emocional como parte de la logística desde llevarlos a sus ensayos, presentaciones, conseguir vestuario y demás. Es muy difícil que un niño o joven cumpla sus sueños y metas sin el apoyo incondicional de sus padres".

En cuanto a lo que ha sacrificado por su pasión dancística, aseveró: "Es bien sabido el tan famoso "No puedo, tengo ensayo" y sin duda el tiempo es una de las cosas que más se sacrifica como bailarina o como directora, sin embargo, a pesar de ello agradezco a la vida que haya puesto a mi lado a personas quienes no sólo han comprendido el compromiso hacia mi labor y mi pasión sino que me han apoyado incondicionalmente en todo momento para lograr mis objetivos; personas que me han motivado a seguir adelante y a no detenerme y que muchas veces me recuerdan que aunque todo parezca difícil no hay que dejar de luchar".