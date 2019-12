Ama el misterio de J.J.

"

Al primer segundo que concluyó la proyección de ´Star wars: el ascenso de Skywalker´ me paré de mi butaca y busqué al director J.J. Abrams para abrazarlo y decirle: ´¡Lo lograste!´", confesó la actriz Keri Russell en los primeros días de diciembre, tras haber visto proyectada la última entrega de la saga espacial, al lado de realizador y compañeros de reparto, en plena función privada antes de la premier mundial que hoy lunes se celebra en Hollywood.

La actriz, quien recibiera su primer estelar importante en la serie de televisión "Felicity" (1998-2002) por parte del mismo Abrams, no pudo ocultar su orgullo por el trabajo de su mentor, quien como productor le ofreció el papel de la misteriosa "Zorri Bliss", volviéndose Russell una de las caras nuevas a toparse dentro de Episodio IX de "Star wars".

GRAN RESPONSABILIDAD

"Sé la inmensa responsabilidad por la que J.J. transitó estos años. Sé que él quiere hacer lo correcto para los fans y narrarlo de una manera respetuosa para la serie de cintas", dijo Russell, a quien "Felicity" la llevó a obtener un Globo de Oro.

Pero Russell no sólo tuvo de conocido a Abrams en "El ascenso de Skywalker", el villano de filme, Adam Driver (Kylo Ren), fue su coestrella al inicio de la primavera en Nueva York, cuando ambos fungieron como una pareja en el drama de alcoba "Burn this" del ganador del Pulitzer, Landford Wilson.

"No puedo revelar si ´Zorri Bliss´ apuesta por el bien o por el mal. Sus motivaciones son un tanto borrosas. Se maneja muy sigilosamente y lo único que sabemos, cuando aparece en pantalla, es que conoce a Poe Dameron (Oscar Isaac) y sabe cosas de su pasado", confesó la actriz.

GENERACIÓN DE ORO

Con risa traviesa, Russell se muestra a gusto con cumplir 30 años de estar en el medio de la actuación, iniciando sus pasos a los 15 años, dentro de las filas del "Club de Mickey Mouse", en aquella generación de oro donde estaban Ryan Gosling, Christina Aguilera, Britney Spears y Justin Timberlake.

"La máscara de ´Zorri Bliss´ me sentó muy bien. Me gustaba exasperar a J.J. en el foro de filmación, pues me gritaba: ´¡No puedo ver tus ojos!´ y ´¡Esto se está tornando perturbador!´ A lo que yo le decía: ´¡Ya sé!´", recordó Russell en carcajada.

Originaria de California y residente en Brooklyn, NY, Russell posee más el candor de los habitantes de la también llamada "La la land", sintiéndose cual fan de "Star wars", al momento de estar sentada con sus compañeros de reparto de "El ascenso de Skywalker".

HACE QUÍMICA

"Jamás me sentí echa a un lado por ser la chica nueva. Ellos son un grupo tan lindo y además creo es parte de la receta de éxito de esta última trilogía. Estábamos sentados juntos en el cine y cada vez que un personaje entraba a pantalla, todos reaccionábamos igual, gritando con emoción, celebrándolo. ¡Echándole porras a cada uno!", dijo Russell en tono de camaradería.