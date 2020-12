Ama Andrés Lillini la docencia

Ciudad de México.

El mejor antídoto del técnico de Pumas, Andrés Lillini, contra las indisciplinas no es el regaño, es la orientación.

Si en el Guardianes 2020 futbolistas que fueron un dolor de muela para los anteriores estrategas sumaron más de lo que restaron, fue porque el estratega auriazul apeló a la confianza con el jugador, antes que a la sanción.

"Si se equivocan, el castigo es enseñarles porque terminan siendo muy jóvenes ellos, con todo lo que significa el futbol, lo que los rodea, lo que les hacen creer, esa burbuja, entonces yo trato de sacarlos en eso.

"Mis charlas son más formativas, no de un padre porque es muy fuerte la palabra, porque el padre tiene palabras únicas, pero sí de alguien que les puede decir: ´mira, Andrés, yo te voy a ayudar´, no creo en la sanción porque la sanción no es formativa", declaró.

El DT apuntó que uno de los objetivos que tuvo desde el día en que tomó al equipo fue el dejar huella en sus pupilos.

"Lo mío es docencia al fin y al cabo, lo único que les dije cuando agarré (al equipo) en esa primer fecha fue que yo quería que llegarán siempre y ellos me digan que yo les había aportado para ser mejores", declaró.