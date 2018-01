Alzas ´ahogan´ a familias de escasos recursos. Tienen que decidir entre comer o pagar recibos

Con 960 pesos a la semana, el matrimonio Ramón González, paga 126 pesos de transporte que lleva a Julio al trabajo, alrededor de 700 pesos para alimentos y los 143 pesos que les sobran, los utilizan para gastos del diario como tortillas, refresco o jabón para lavar la ropa.

"Vivimos con lo básico, no tenemos lujos, no podemos. La casa en la que vivimos nos la presta mi hermana, no podríamos pagar renta", comenta con tristeza Ofelia, la jefa de familia.

Se muestra molesta pues pagó 17 pesos por un kilo de tortillas y asegura, tuvo que comprar una tapa de huevo en 65 pesos.

"No alcanza para nada, todo está subiendo y son cosas que no puedes dejar de comprar. Una tapa de huevo me dura una semana más o menos y las tortillas debo comprarlas a diario. En la comida no podemos ahorrar, aunque a veces da coraje que el sueldo sigue bajo y las cosas están más caras".

Comenta que Julio, su esposo, trabaja en una maquiladora como obrero de línea y que dentro de poco, espera que le brinden una mejor oportunidad.

"Lo que pasa es que está estudiando, en la maquiladora le dieron la facilidad de terminar la preparatoria y eso le sirve para poder ocupar un puesto más alto, así le pueden subir el sueldo y podremos vivir un poco mejor", comentó Ofelia.

Aunque las condiciones de vida para esta familia no han sido fácil, Ofelia asegura que se han mantenido unidos, pues confían en que dentro de poco, la suerte les sonría.

"Yo quiero trabajar porque eso representa una entrada extra para la casa, pero tengo dos niños pequeños y no tenemos familia aquí en Reynosa. Ahorita lo que hago es vender dulces, tostadas y elotes en la casa y con eso nos ayudamos otros poco porque cuando llegan los recibos del agua, la luz o tenemos que comprar gas, pues dejamos de comprar comida para completar y con lo poquito que vendo pues nos alcanza para algunas cosas", dijo Ofelia.

Ofelia ha pensado en otras opciones para ahorrar, como comprar harina para preparar las tortillas, la cual tiene un costo de 10 pesos.

"Una vez las hice, pero son de maseca, no es maíz como las que venden en la tortillería y como dicen, somos pobres y exigentes, tengo que comprar de la tortillería para que los niños puedan comer, como digo, no podemos, ahorrar en comida por los niños", explicó.