Alzan su hogar en camellón del bulevar Hidalgo

Desde este fin de semana una pareja y una menor cuentan con su vivienda, tal vez no tendría nada de particular esta situación, salvo por el hecho de que su hogar se encuentra en medio de un camellón en transitada avenida de la ciudad.

No admiten dialogar con el reportero, solo revelan que no hay en donde más pernoctar y pasar la noche, en el día transcurren las horas limpiando vidrios a los autos o pidiendo alguna moneda. La improvisada casa de campaña, apenas y alcanza para cubrir a una persona, pero se las arreglan para cobijarse entre ellos los tres y arriesgarse a ser arrollados por los vehículos que pasan a exceso de velocidad y además no hay alumbrado público y es altamente peligroso.