Alzan la voz contra agresión verbal

Ciudad de México.

Actrices como Leticia Calderón y Alejandra Müller, así como las intérpretes Kenny y Paty Cantú se manifiestan a favor de imponer sanciones ante los piropos obscenos, que más que un halago, aseguran, son una agresión verbal hacia las mujeres.

Un piropo bien dicho puede ser la puerta para conquistar a una mujer; sin embargo, el léxico utilizado y las palabras en doble sentido han hecho que estos resulten ofensivos, por lo que ahora el decirlos será motivo de sanciones.

Desde el pasado 8 de junio la Ley de Cultura Cívica en la Ciudad de México tiene nuevas reformas en las que se estipula que todas aquellas personas que digan piropos obscenos serán sancionadas con un arresto de 13 a 24 horas o realizarán de 6 a 12 horas de trabajo comunitario.

DEBE HABER NORMAS

De esta forma, se sigue promoviendo el respeto a la mujer en la Ciudad de México, comentó la actriz Leticia Calderón, conocida por su trabajo en melodramas como Esmeralda y Valeria y Maximiliano.

"Esta ley desde hace tiempo ya estaba en Estados Unidos y creo que no hay que exagerar, a mí me gusta que me digan piropos y hay veces que me hacen el día", comentó.

Aunque también reconoció que lamentablemente hay unos que resultan ofensivos y lastimosos para la mujer, "hay ocasiones que incluso en la manera de decirlos te sientes ofendida y hasta violada".

Indicó que le parece perfecto que se establezcan este tipo de normas que frenen la agresión verbal hacia la mujer, "todo acto debe tener consecuencias y un límite. Nadie tiene derecho a ofender y si desean decir algo tiene que ser de una manera correcta".

NO TODOS SON AGRADABLES

"Cualquier mujer agradece un piropo cuando es amable, pero no se vale que sean obscenos y lastimosos", opinó Calderón.

Por su parte, Alejandra Müller, conocida por su trabajo en la serie La CQ, expresó que esta medida ayudará a fomentar el respeto hacia las mujeres, ya que muchas veces las palabras utilizadas en los llamados piropos resultan una verdadera agresión.

La cantante Kenny ve con buenos ojos esta ley, pues aseguró que no todos los piropos resultan agradables, debido a que tienen connotaciones en doble sentido.

"Creo que está bien que se sancione y se reglamente esto, porque lo que se pretende es que exista un respeto. Si alguien quiere ligar que lo haga de frente y diciéndole a la mujer lo que desea", indicó la intérprete.

"Los piropos bien dichos claro que nos gustan como mujeres, pero casi siempre son mal utilizados", apuntó la rockera, quien cuenta con más de 40 años de carrera.

SE PASAN DE TONO

Por su parte, la cantautora Paty Cantú también habló sobre el tema y aunque trata siempre de ser muy cordial, reconoció que recibe piropos de todo tipo; sin embargo, hay algunos que por estar pasados de tono le molestan un poco.

"Creo que nadie tiene por qué pasarse con uno, sin importar como vayas vestido o como seas", dijo la intérprete, al asegurar que sus fans siempre tratan de ser muy correctos en lo que le escriben.

El plan de Estrategia de Género y Movilidad de la Secretaría de Movilidad, en 2018, señala que el 70 por ciento de las mujeres en la Ciudad de México han recibido piropos sexuales obscenos u ofensivos en el transporte público.

LA OFENDEN. Leticia Calderón dice que muchas veces son ofensivos los piropos.

APOYO TOTAL. Kenny ve con buenos ojos esta ley.

PIDE RESPETO. Alejandra Müller afirma que una ley ayudará a fomentar el respeto hacia las mujeres.