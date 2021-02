Alzan basquetbolistas la voz

Para el baloncesto mexicano es la misma historia de siempre: problemas y más problemas. A casi una semana de que la Selección enfrente una nueva ventana FIBA, el equipo no tiene convocatoria y menos boletos de avión para viajar a Puerto Rico.

El ex seleccionado nacional, Israel Gutiérrez, pidió que se apoye a los 12 Guerreros para los duelos que tienen agendados para el 19 de febrero de visita ante Puerto Rico y Estados Unidos.

Tal y como sucedió en noviembre pasado, la LNBP se sumaría para apoyar a la Selección al evento clasificatorio, pues la Conade parece que no tiene interés en resolver los conflictos en este deporte, aseguró una fuente anónima a Grupo REFORMA.

"Faltan 9 días para tener que jugar otra ventana FIBA en Puerto Rico y no hay ninguna respuesta ni apoyo de parte de la Conade para la selección de basketball. En México no hay apoyo de parte del Gobierno a la Selección de basketball", escribió el ex seleccionado Gutiérrez en un tuit donde arrobó al Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Otros jugadores como Juan Toscano, quien milita en los Warriors de Golden State de la NBA, y Orlando Méndez, también levantaron la voz en sus redes para pedir que se tome en serio al seleccionado mexicano de baloncesto.