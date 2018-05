Alzan bandera de coalición para Maki

Sepultadas las banderas del pasado y sin la intención de experimentar, la colonia Margarita Maza de Juárez levantó bandera azul, naranja y amarilla en favor de Maki Ortiz, para que de candidata pase a Presidente Municipal de Reynosa de la coalición Por Tamaulipas al Frente.

Motivados por la honestidad, el trabajo hecho en corto tiempo (más que en siete años juntos de pasados gobiernos), por dar de baja a 1,000 aviadores que sin trabajar cobraban (sin merecerlo) dineros del pueblo y no les importó, nunca, dejar a Reynosa sin obras con tal de ver sus bolsillo rebosantes de billetes.

Con Maki Ortiz todo eso se terminó y por vez primera en su historia Reynosa tiene justicia social, además de obras como nunca antes, asimismo equipamiento para Protección Civil y Bomberos, Servicios Primarios, Obras Públicas, COMAPA y Seguridad ¡Maki rescató el dinero!... y hoy miles de familias lo disfrutan en obras, servicios y equipamientos ¡por fin se dignificó a Reynosa!

En tanto que los gobiernos pasados se la pasaron bacheando, no se aplicaron en el mantenimiento a la infraestructura de la COMAPA, herencia maldita a la que solamente Maki le entró, y en serio y responsabilidad, caídos, socavones, cárcamos, colectores y subcolectores apenas tienen una manita de león, porque antes ni una manita de gato les aplicaron, simple y sencillamente porque no son obras para presumir, sino obras que no se ven porque están en el subsuelo, donde nadie ve; de ese tamaño es el compromiso de Maki.

Maki Ortiz expuso ante las familias de Reynosa la necesidad de que todos los puntos cardinales de la ciudad avancen parejo en el desarrollo y la educación es un tema, porque antes se daban siete millones de pesos para becas, hoy son 63 mpd, el apoyo a la educación se brinda sin precedentes en la historia de la ciudad, desde preescolar hasta el pago de títulos profesionales es lo que se ha hecho, acciones nunca antes vistas.

"¡Entre todos se paga el título profesional del futuro de Reynosa y eso se logra gracias a que estamos unidos, en un años y medio avanzamos lo de siete años!", dijo Maki Ortiz, quien fue quien encaminó al futuro, al progreso y a la prosperidad a Reynosa.