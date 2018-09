Alza la voz por la música

Gastón González Vásquez, director del Ensamble de Cámara Euterpe presentó el espectáculo "Vivaldi Dark" el pasado 18 de agosto en el Parque Cultural Reynosa, evento que fue todo un éxito porque con maestría este ensamble hicieron un recorrido por páginas poco exploradas, de "ese lado oscuro" del sacerdote veneciano Antonio Vivaldi, incluso presentaron obras inéditas en Tamaulipas.

Gastón González Vásquez opinó al respecto en las redes sociales sobre este magistral recital y dijo: "Si bien, la mitad del ensamble son músicos profesionales y la otra mitad no lo somos, estoy bien consciente de que todavía no logramos sonar como debe sonar un ensamble que hace este tipo de música, pero creo que la pasión por esto, nos hizo vibrar en la misma frecuencia y latir al mismo ritmo nuestros corazones. Con una sola persona que hayamos transformado para siempre, que haya aprendido algo nuevo; que le hayamos hecho suspirar o estremecerse en su asiento; que la hayamos llevado lejos, a otro mundo y otra época, aunque sea durante esas dos horas de música, narrativa e imágenes, créanme que habremos logramos mucho".

REYNOSA ¡QUIERE MÁS!

Además enfatizó: "Con el paso de los días, tras nuestro concierto "Vivaldi Dark", al revisar redes sociales y platicar con muchas personas, me doy cuenta que fuimos más allá de lo que imaginé. La gente está emocionada, me preguntan todo el tiempo cuándo será el siguiente concierto. Los reynosenses realmente tienen hambre de esto".

Y habló acerca de sus cómplices musicales diciendo: "Amigos estoy feliz de haberlos conocido, de haber hecho esta música tan maravillosa y tan rara juntos, feliz de que me apoyaran con su talento (cada uno en su área), con sus fotos y videos o haciendo ruido desde sus redes sociales; estoy feliz de mostrarle a los reynosenses esta otra cara tan distinta de su propia ciudad. Tenemos qué llevar esto a todos los rincones de Tamaulipas, pero ¡necesitamos apoyo!...del gobierno, de asociaciones civiles, de particulares, de los medios de difusión".

APUESTAN POR LA CULTURA

Gastón González Vásquez agradeció el apoyo a Florería Ikebana, a Ballerina Estudio de Danza, al equipo técnico del Parque Cultual y los pocos patrocinadores, pero también hizo hincapié en quienes desde el primer instante en que se presentó la propuesta le creyeron y sin titubear, les tendieron su mano, agradeciendo al licenciado Orlando Deándar Martínez, Ladislao Pelayo, Dra. Magín Cepeda Cervantes, Angelina Estrada Camino y su esposo, el licenciado José Luis Hernández director del IRCA.

El talento de Reynosa es bastante, pero si no se facilitan espacios, si no hay apoyo de particulares es imposible mostrarlo, se requieren de escaparate, pero también que la gente asista y se de el tiempo de involucrarse con el arte en todas sus expresiones, que no todo sea video juegos para los niños que conozcan más de las bellas artes, que los jóvenes dejen internet y se sumen a los que gusten de un buen recital o puesta en escena, lo tienen todo un Parque Cultural hermoso, gente talento que hace arte y es ¡gratis! que más pueden pedir.

"Aún falta mucho por aprender, faltan muchos patrocinadores, para poder pagar a mis amigos músicos y bailarines como merecen ser pagados; pero si pasan y apoyan, poco a poco esto irá creciendo, madurando y, tal vez, en unos meses o años, podremos, con todo orgullo, presumir que en Reynosa se está haciendo arte de calidad y con artistas bien pagados".

Y recalcó que es vital la unión y colaboración de los institutos de cultura estatales y municipales de cultura como si fueran una sola entidad y eso quedó demostrado en este concierto, asimismo manifestó que se deben dar todas las facilidades a los artistas, si no, es imposible lograr cosas como lo obtenido en este memorable concierto.

AMA LA MÚSICA Y A REYNOSA

Este joven talentoso, sin duda ha demostrado por años su pasión por la música y ha hecho lo posible y hasta lo imposible por fomentar y promover el arte, con conciertos didácticos de primer nivel con investigaciones propias y es por ello que ahora alza la voz y dice: "Ya es hora de quitarnos las etiquetas y estigmas que, desgraciadamente, nos hemos ganado en los últimos años, pero necesitamos del apoyo de todos: de gente que asista y que llene el teatro, de mayor difusión de los medios locales (radio, televisión e impresos), de que las escuelas lleven a los niños y los muchachos al teatro a involucrarse en este tipo de eventos. Reynosa tiene que sonar...¡y sonar bonito! Ya es hora de que también nos volteen a ver por esto. Hagamos juntos de Reynosa la capital musical de Tamaulipas. ¡Pasen la voz!".

"Vivaldi Dark" contó con 24 personas involucradas, desde el personal técnico del Parque Cultural, presentadoras, músicos y bailarines y dejo claro que existe un talento de primer nivel por lo que es importante que se involucren tanto gobierno como asociaciones civiles y particulares, ya que "La unión hace la fuerza", ¡así de simple!, y desde luego, la ciudadanía compartiendo en redes sociales, animando a otros a asistir a los eventos, que se sienta la misma emoción de cuando va a haber una premier de alguna película en el cine", así lo manifestó Gastón González.

Son gratis y de primer nivel

Por todo lo anterior cabe mencionar que un evento cultural, no por ser gratuito carece de calidad, "Vivaldi Dark" estuvo al nivel de cualquier ensamble nacional e incluso internacional, la investigación fue gestada durante 15 años de trabajo de su director Gastón González Vásquez; fue magistral y cautivó de principio a fin a los asistentes y a pesar de que fueron pocos sus patrocinadores la producción fue elegante, con clase, pero sobre todo con un alto nivel musical.