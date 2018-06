Alza la voz por los migrantes

Monterrey, N.L.

Amal Clooney dijo, durante una charla en el Toronto´s Roy Thomson Hall, que también es una refugiada, ante las crisis de migrantes de Siria e Iraq y los niños separados de sus familias en la frontera México-Estados Unidos.

La abogada de derechos humanos, esposa de George Clooney, habló sobre su experiencia al llegar a Reino Unido, informó El País.

"Yo soy una refugiada. Si el gobierno del Reino Unido no me hubiera tendido una mano cuando mi familia escapaba de la guerra en el Líbano, no hubiera podido crecer en un ambiente seguro ni recibir la educación que tengo, ni hacer ninguna de las cosas que he hecho", declaró.

PIDE MÁS SOLIDARIDAD

"Estoy muy agradecida de haber podido entrar a un país que mostró compasión por mí. Ojalá eso estuviera sucediendo en más lugares del mundo", agregó.

La esposa del afamado actor también condenó la situación que alrededor de 2 mil 300 niños experimentan en Estados Unidos, al haber sido presos lejos de sus familias, quienes son migrantes.

"Escuchando los audios de estos niños... y las imágenes de esos pequeños en celdas, no puedes creer que se esté hablando de Estados Unidos", expresó.

La letrada, quien se presentó junto a su suegro, el periodista Nick Clooney, dijo que la separación de los niños de su padres es inmoral, que es abuso infantil y que viola leyes internacionales.

AGRADECE REFLECTORES

Clooney agradeció a los periodistas y activistas que pusieron los reflectores sobre el asunto y lograron que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmara una orden para detener la separación de las familias; sin embargo apuntó que la orden ejecutiva no resuelve el problema y que continuar con la política de tolerancia cero carece totalmente de humanidad.